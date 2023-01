Redazione - 31 luglio 2018

Cesar Cucine

Da più di 40 anni Cesar opera nel settore cucine con passione, determinazione ed entusiasmo. Col passare degli anni l'azienda è cresciuta ed ha avuto l'evoluzione che l'ha portata al successo mondiale, risultato dovuto alla continua ricerca e cura del design e della qualità. Tutto questo per dare al cliente la migliore soddisfazione. Le cucine Cesar propongono uno stile moderno, trasmettono emozioni come il piacere ed il calore della famiglia riunita e che offrono la massima funzionalità. Un'altra importante caratteristica è la possibilità di personalizzazione nelle soluzioni, nei colori e nei volumi, grazie alla creatività, la tecnologia e lo studio delle esigenze del pubblico. La produzione è totalmente Made in Italy. Nello stabilimento perciò è controllata la qualità di ogni singolo componente e di tutte le fasi della realizzazione delle cucine. Il design è chiaro e immediato e permette a chiunque di realizzare liberamente il proprio ambiente domestico. La casa produttrice si distingue, inoltre, per l'efficienza e la prontezza del proprio servizio post vendita poiché la disponibilità nei confronti delle richieste della clientela è inscindibile dal resto della condotta aziendale. In foto cucina modello Yara, Cesar Cucine.

Catalogo Cucine Cesar

Kalea è una cucina che consente composizioni raffinate ed originali, con la possibilità di avere misure e dimensioni diverse. Le ante sono sottili, solo 1,4 cm, ed i contenitori a giorno adattabili e polivalenti. Il modello riesce a coniugare cucina e zona living in modo innovativo. New Ariel è giovane ed estroversa ma anche elegante e funzionale, una cucina essenziale e moderna. Il profilo in alluminio high tech delle ante e il bordo in ABS sono materiali di tendenza che esprimono dinamismo e libertà. La cucina Yara, dalle linee essenziali ma forti e solide, con anta di 2,5 cm di spessore, rispecchia lo stile contemporaneo valorizzato da pregiate finiture. Cloe è un modello realizzato in materiali raffinati e dotata di grande funzionalità. I bordi a 30 gradi permettono di aprire gli elementi senza bisogno di maniglie. La cucina Elle ha un impatto scenografico notevole grazie al design sicuro e le rigorose composizioni possibili. Altra particolarità del modello è l'effetto ottico degli spessori che paiono scomparire a causa del profilo a 45 gradi delle ante, dei piani e delle spalle, dando una sensazione di leggerezza. In foto: Cucina Kalea, cucine Cesar.

Cucine Cesar

Il modello Mila propone uno stile giovane e coinvolgente, dal carattere disinvolto ma sicuro di sé. La cucina presenta soluzioni come la gola che si origina direttamente dal pannello dell'anta che corre sul profilo superiore delle basi e quello verticale delle colonne. Lucrezia ha uno stile geometrico di classe ed offre un'ottima funzionalità con scaffali a giorno, isole, penisole e capienti pensili. Le composizioni possibili, grazie ad inventiva e personalità, risultano sempre eleganti. La cucina Kora è briosa, funzionale, componibile come fosse un puzzle. Risponde con dinamicità alle esigenze abitative contemporanee. Frida utilizza materiali e tecnologie all'avanguardia in modo vivace e con una personalità poliedrica. Noa è una cucina che racchiude in sé il moderno ed il tradizionale. Il modello riesce a coniugare il calore dello stile classico all'essenzialità delle linee contemporanee, risultando una cucina familiare. Elite, con il suo design elegante e rassicurante, diventa luogo d'incontro e di armonia in un'atmosfera conviviale. La cucina Etoile, trae spunto dalle forme classiche presentandosi con un'interpretazione moderna e lineare, diventando così un ambiente senza tempo. In foto: modello Mila, cucine Cesar.

Cucine Cesar prezzi

Le cucine Cesar sono disponibili a prezzi scontati anche del 50%. Vediamo degli esempi. Il modello Yara, con colonne di misure 380x60 cm ed isola di 285 cm, piano cottura, forno, frigo, lavastoviglie, micro, cappa e lavello, ha un prezzo di listino che si aggira sui 28.000 euro. In promozione, cercando dai rivenditori o tra le occasioni offerte nei vari outlet è possibile trovarla con un costo attorno ai 15.000 euro. E' possibile trovare la cucina Lucrezia, composta da gruppo colonne lunghe 304 cm ed alte 287, con elettrodomestici e prezzo di listino di 25.000 euro, a prezzi che si aggirano sui 13.000. Il modello Kalea, compreso piano cottura, forno, lavastoviglie, cappa e lavello, prezzo di listino 21.300 euro, è disponibile ad un prezzo introno ai 13.000 euro. La cucina Maya, di misure L 480 x H 213, con i principali elettrodomestici e prezzo di catalogo di 21.600 euro, viene venduta in promozione ad un prezzo di circa 10.000 euro. Dalle opinioni dei clienti Cesar emerge che è apprezzato il rapporto qualità/prezzo dovuto probabilmente anche al minore investimento in pubblicità rispetto ad altre marche. Gli acquirenti sono felici del livello delle finiture e verniciature e della cura dei particolari. In foto modello Cloe.

Cucina Cesar Ariel

Tra i modelli di cucine Cesar, con la cucina Ariel, mixa eleganza e innovazione, per dare forma a un cucina pensata per i giovani. Ambiente fresco e dinamico, con l’inserimento di colonne, basi sospese e pensili a giorno, per una cucina living tutta da vivere. L’aspetto delle ante personalizza la cucina: profilate in alluminio conferiscono ad Ariel un aspetto high tech, mentre la bordatura in ABS che unifica la finitura del frontale su tutti i lati accontenta i consumatori dal gusto più sofisticato. La cucina si fa quanto mai attuale, grazie a materiali per ante e top di tendenza, libertà compositiva. L’anta, con spessore 1,8 cm, è in maleficio termostrutturato, con tante finiture disponibili: seta, matrix, synkroporo, in un brillante eco-glossa. Le ante possono avere profilo il alluminio opaco o lucido, oppure in abs nello stesso colore dei frontali. In foto: Cesar cucine Ariel con finitura bianca

Cucine Cesar catalogo

Il catalogo Cesar cucine è ampio e viene spesso rinnovato, per dare agli acquirenti delle composizioni che stupiscano per la lor bellezza e solidità. E' possibile visitare il sito internet dove vengono presentate le diverse collezioni e raccontate le finiture e i materiali impiegati. Per avere un'idea della qualità della produzione Cesar potete guardare il video sottostante in cui viene presentata una carrellata di prodotti dell'azienda.

Cesar cucine

La qualità dei modelli di cucina del marchio è ormai nota a livello mondiale, tanto che l'azienda è presente con uno showroom anche in Australia, a dimostrazione della bontà e della raffinatezza delle soluzioni che vengono prodotte. Il gruppo nasce nel 1969 in un paese vicino a Venezia e, da allora, la costante ricerca nel campo e la progettazione di soluzioni sempre all'avanguardia hanno permesso al marchio di evolversi e di assumere una grande rilevanza in campo internazionale. Una delle composizioni più versatili e creative è il progetto Maxima 2.2, visibile in foto in una delle tante soluzioni disponibili. Questa cucina viene proposta con la possibilità di un'ampia personalizzazione, a fronte di ben 80 finiture diverse, che possono essere abbinate ad ante sagomate di sicuro rilievo. E' possibile spaziare da finiture in acciaio inox, dall'aspetto molto moderno e tecnologico, fino ad un'anta in vetro acidato, dall'aspetto luminoso e minimalista, per venire incontro ai differenti stili.

Cucine Cesar opinioni

Per chi è in procinto di scegliere una cucina Cesar, conoscere l'opinione di chi ha già avuto modo di testare con mano i prodotti del marchio è un buon aiuto per comprendere meglio quali siano le garanzie offerte da quest'azienda. Leggendo le varie considerazioni di quanti hanno già acquistato le cucine Cesar è possibile dire che le opinioni sono sempre piuttosto positive, con buona soddisfazione per quel che riguarda la qualità dei materiali, l'assemblaggio e la cura dei dettagli; alcuni appunti possono essere mossi per determinati modelli che vengono considerati venduti a prezzi leggermente superiori o cucine di altri marchi che garantiscono una buona qualità complessiva. Tendenzialmente chi ha una cucina Cesar si sente sicuro nel consigliarne l'acquisto, sottolineando anche come l'assistenza sia buona e senza particolari problemi. C'è da dire, poi, che grazie alle proposte dei numerosi outlet dell'arredo, è possibile acquistare le cucine Cesar con prezzi ridotti, andando ad avere un eccezionale rapporto qualità prezzo. In foto: Cucina Cesar Noa.

Cucine moderne Cesar