Docce per esterno: indispensabili in estate

Redazione - 12 luglio 2013

Le caratteristiche di una doccia da esterno

In genere vengono installate negli spazi outdoor dotati di piscina, ma sono perfette anche per il giardino o una terrazza: ci riferiamo alle docce da esterno, che danno immediato ristoro nelle giornate calde, permettono di eliminare subito le tracce di cloro o salsedine, arricchiscono l’ambiente dal punto di vista estetico.



L’offerta in commercio è ricca e le caratteristiche cambiano a seconda delle esigenze individuali nonché del budget disponibile. Ci sono i modelli più basic, composti semplicemente dall’erogatore di acqua, il miscelatore, il palo e il piatto, e modelli più elaborati, molto simili ai box doccia.



Vasta è la scelta relativa ai materiali, alle forme, alle dimensioni. E ancora, alcune possono essere alimentate tramite il classico tubo per annaffiare le piante, altre invece si collegano alla rete idraulica e al sistema di scarico domestico e altre funzionano grazie all’energia solare, dunque per mezzo di piccoli pannelli.



A prescindere dalla tipologia, le migliori docce da esterno sono progettate in modo da resistere all’azione dei raggi ultravioletti e dell’umidità, nonché – appunto – al cloro e alla salsedine.

La doccia Dyno, una proposta MyYour

Ha forme statuarie e stilizzate la doccia Dyno realizzata da MyYour, che presenta diverse caratteristiche degne di nota. Innanzi tutto la struttura è in Poleasy, una nuova tipologia di polietilene messa a punto dalla stessa azienda padovana, priva di quelle microporosità superficiali che causano la formazione di antiestetiche patine e, col tempo, possono provocare anche fessurazioni.



La base, a forma di conchiglia, è invece in ABS nonché rivestita con un film acrilico ch agevola le operazioni di pulizia; presenta inoltre profili per trattenere la sabbia. Il soffione antigoccia in plastica cromata è dotato di sistema di risparmio acqua 50 per cento e di ugelli in silicone pulibili.



Il pulsante è temporizzato, quindi permette di regolare la durata del getto, e il miscelatore è in acciaio inox. Dyno è disponibile sia nella versione con acqua calda e fredda proveniente dalla rete idrica domestica, sia nella versione solare. Numerosi sono i colori fra cui scegliere.

La doccia solare Happy One di Arkema

Cattura subito l’attenzione con il suo design moderno, allegro e originale la doccia solare Happy One, una proposta 100 per cento Made in Italy firmata Arkema e adatta a qualsiasi contesto: piscine, giardini, campeggi, spiagge private e non.



La struttura è in polietilene HD, dunque resistente ai raggi ultravioletti, alla salsedine, al calcare; il miscelatore è in acciaio cromato e il soffione è orientabile nonché dotato di attacco filettato per il collegamento alla rete idrica domestica. C’è anche il tappo di svuotamento integrato.



Leggera (pesa meno di 8 kg) ma robusta, Happy One si istalla in poco tempo e con grande facilità e può essere spostata da un punto all’altro in modo altrettanto semplice. La capacità del serbatoio è pari a 22 litri. I colori disponibili? Antracite, verde, bianco, blu, verde chiaro, arancio, rosa, fucsia, viola. Perfetto è l’abbinamento con il piatto doccia Lake. Il lavapiedi, invece, è di serie. Le dimensioni di Happy One sono le seguenti: 215 x 23 x 17 cm.

La colonna doccia AquaBambù di Bossini

Elegante, moderna e per certi versi scenografica è la colonna doccia Aquabambù firmata Bossini e realizzata in acciaio Inox AISI 316, con alimentazione acqua a terra. La proposta è completa di kit di fissaggio a pavimento per il collegamento all’impianto idraulico casalingo (acqua sia calda che fredda), due rubinetti miscelatori e un diffusore doccia con getto a cascata.



Quest’ultimo – così è spiegato anche il nome della doccia - dà un immediato senso di benessere ed è anche di grande impatto dal punto di vista visivo. Facciamo inoltre presente che si può scegliere fra due getti di differente intensità. Aquabambù, fra i prodotti di punta dell’azienda bresciana, è anche dotata di un diffusore lava-piedi con getto aerato.



Finiture disponibili: acciaio lucido e acciaio opaco. Misure della colonna doccia: altezza 2110 mm, diametro 285 mm.

La doccia Cascade di Tradewinds

Fra i cavalli di battaglia del brand belga Tradewinds c’è Cascade, una doccia in ferro galvanizzato a caldo progettata in primis per giardini e terrazze. I listelli della base sono in acacia, antiscivolo e imputrescibili. A metà altezza del tubo verticale c’è un piccolo ma funzionale rubinetto.



Il tubo orizzontale è in nylon nero attraversato da forellini allineati dai quali sgorga l’acqua, regalando un effetto visivo (e non solo) simile, appunto, a una cascata. Il collegamento si effettua molto semplicemente, ovvero tramite un raccordo rapido posto sotto la base.



Pur essendo minimalista e poco ingombrante, la doccia Cascade risulta estremamente stabile; allo stesso tempo, si sposta con facilità grazie ai blocchi che scivolano. Garantita è la resistenza all’azione del sole e ai fenomeni di corrosione. Non occorre alcuna manutenzione. Le dimensioni? Altezza 220 cm, larghezza 70 cm, profondità 70 cm.

Cabina doccia Unica by Vismara Vetro

Creata da Nespoli e Novara per Vismara Vetro, Unica è un box doccia che ricorda un po’ una quinta teatrale e, oltre a permettere di rinfrescarsi in qualsiasi momento della giornata, tutela la privacy degli utenti e offre anche protezione dal vento. Si inserisce nel contesto con discrezione, anzi arricchendolo in termini di eleganza.



Si fa presente che i pannelli hanno una struttura a telaio e, combinati tra loro tramite un giunto, rendono possibili numerose configurazioni differenti. Più precisamente, i pannelli consistono in una superficie in cristallo temperato di sicurezza 8 mm (disponibili varie finiture) e in un profilo in alluminio autoportante.



Gli elementi modulari sono quindi abbinabili a piacere e reversibili, sia orizzontalmente che verticalmente. L’asta doccia è in acciaio inox AISI 316, dotata di un doppio sistema di aggancio all’acqua: il primo si collega a impianto idraulico tradizionale; il secondo, più veloce e flessibile, si può invece attaccare al classico tubo di gomma dell’acqua da giardino.

Doccia Shawa’ di Antonio Lupi Design