Tutte le ultime idee d'arredo per lavabi e mobili bagno di tendenza

Quale lavabo scegliere per il bagno? 3 tipologie a confronto

Piano in marmo e lavabo ad incasso in ceramica per questa elegante soluzione proposta dalla collezione Dressy

I nostri consigli su forme e materiali

La nuova tendenza delle finiture opache per i mobili bagno

Dettagli della collezione Form di Ideagroup in cui basi curve in laccato opaco si abbinano a lavabi integrati in finitura mat

Abbiamo visto come il lavabo si discosta esteticamente sempre di più dai sanitari e si avvicina per design e armonia al mobile bagno. Ma come sceglierlo? Quale finitura adottare? Come abbinarla? Queste le ultime tendenze:

Quale finitura legno scegliere per arredare il bagno

E se il mobile bagno colorato non fa al tuo caso, sappi che altrettanto ricercato e attuale è l’arredo bagno in legno. Che sia legno naturale impiallacciato o sintetico, in polimerico o materico, le finiture in essenza piacciono per il loro sapore naturale, per l’eleganza senza tempo, per il senso di calore e accoglienza a cui rimandano.

Meglio vera essenza o effetto legno? E in quale stile?