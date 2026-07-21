Redazione - 21 luglio 202621 luglio 2026
Tagliabordi: caratteristiche, tipologie e utilizzo
Guida completa al tagliabordi, lo strumento indispensabile per mantenere il giardino in perfetto ordine senza antiestetici ciuffi d'erba fuori controllo.
Redazione - 21 luglio 202621 luglio 2026
A cosa serve il tagliabordi e dove utilizzarlo
Il tagliabordi è progettato per eliminare l’erba nei punti che il robot tagliaerba professionale fatica a raggiungere. Si utilizza lungo muri e recinzioni, intorno ad alberi e arredi fissi, ai piedi delle siepi oppure negli spazi ristretti tra il prato e le aiuole.
Nasce soprattutto per completare il lavoro del tagliaerba, anche se può essere impiegato per pareggiare l’erba su superfici piccole. Durante la normale rifinitura il filo o le lame ruotano su un piano pressoché parallelo al terreno, recidendo gli steli rimasti più alti.
Il tagliabordi risulta particolarmente utile nei giardini con numerose aiuole sagomate, percorsi curvilinei e ostacoli. Con la testina falciante orientabile si possono raggiungere facilmente e trattare anche gli spazi più difficili.
Tagliabordi e decespugliatore: quali sono le differenze
Tagliabordi e decespugliatore hanno una struttura apparentemente simile, ma rispondono a esigenze differenti.
- Il tagliabordi è leggero e maneggevole (pesa da poco più di 2 kg) ed è pensato per la rifinitura periodica di un prato già curato. Lavora soprattutto su erba tenera e piccole infestanti, offrendo il controllo necessario per avvicinarsi ad aiuole, bordure e piante.
- Il decespugliatore ha una struttura più robusta e una capacità di taglio superiore. Può lavorare su erba alta, vegetazione fitta, sterpaglie e infestanti più resistenti, utilizzando fili di maggiore diametro oppure, sui modelli predisposti, lame e dischi. Il decespugliatore con motore a scoppio è anche più pesante, perché alla struttura si aggiungono motore e serbatoio.
Per ripassare regolarmente il contorno di un’aiuola o l’erba lungo una recinzione è sufficiente il tagliabordi. Quando bisogna affrontare vegetazione alta oppure recuperare una zona trascurata da tempo, il decespugliatore è l’attrezzo più appropriato.
Tagliabordi elettrico oppure a batteria: quale scegliere
- Il tagliabordi elettrico deve essere necessariamente collegato a una presa, con o senza prolunga. È quindi adatto soprattutto ai giardini piccoli e alle zone vicine all’abitazione, mentre diventa poco pratico quando la superficie è estesa o i bordi da rifinire sono lontani dalla casa. Offre però un’alimentazione continua. La potenza del motore viene espressa in watt. I tagliabordi da circa 280-300 W sono indicati per rifiniture occasionali ed erba tenera. I modelli tra 400 e 600 W sono più versatili e adatti anche a regolare il taglio dell'erba.
- Il tagliabordi a batteria è la soluzione più comoda per giardini medio-grandi. L’autonomia è migliorata, consentendo di non interrompere troppo spesso il lavoro. L'autonomia della batteria al litio e il tempo di ricarica possono variare da un modello all'altro: meglio informarsi presso il rivenditore per non sbagliare acquisto. La tensione viene espressa in volt: 18-20 V sono la soluzione più comune per le normali rifiniture. A parità di attrezzo, una batteria da 4 Ah assicura un’autonomia superiore rispetto a una da 2 Ah. Prima dell’acquisto è importante verificare se batteria e caricatore siano inclusi nella confezione.
Come usare e mantenere il tagliabordi
Prima di utilizzare il tagliabordi occorre rimuovere dalla zona sassi, rami, fili metallici e altri oggetti che potrebbero essere colpiti e proiettati dalla testina. È preferibile lavorare con l’erba asciutta, indossando occhiali protettivi, pantaloni lunghi e calzature chiuse. Persone e animali devono rimanere alla distanza di sicurezza indicata nel manuale dell’apparecchio.
Asta e impugnatura vanno regolate in modo da mantenere una posizione comoda. Durante la normale rifinitura il piano di taglio deve rimanere pressoché parallelo al terreno, evitando di trascinare o premere la testina sul suolo. Per rifinire il margine tra prato e pavimentazione si utilizza la funzione bordatura, ruotando la testa o l’asta secondo le istruzioni del modello. Il filo non deve colpire ripetutamente la corteccia degli alberi, perché potrebbe danneggiarla. Per lavorare intorno ai fiori è utile l’apposito archetto distanziatore.
Prima di qualsiasi intervento di pulizia bisogna attendere che la testina sia completamente ferma, scollegare il cavo oppure rimuovere la batteria. I residui d’erba possono essere eliminati dalla testina, dal carter e dalle aperture di ventilazione con una spazzola morbida, senza utilizzare getti d’acqua. Periodicamente occorre controllare lo stato del filo o delle lame e sostituirli con ricambi compatibili. Il tagliabordi va conservato in un luogo asciutto.
Domande frequenti sul tagliabordi
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Qual è la funzione principale del tagliabordi nella cura del giardino?Il tagliabordi è uno strumento indispensabile per rifinire le zone del prato che il rasaerba non riesce a raggiungere. Permette di definire con precisione i contorni lungo aiuole, camminamenti, muretti e attorno agli alberi, garantendo un manto erboso curato nei minimi dettagli e privo di ciuffi d'erba incontrollati.
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Quali sono le differenze tra un tagliabordi elettrico e un modello a batteria?I modelli elettrici a cavo sono leggeri e ideali per piccoli spazi vicino a prese di corrente. Le varianti a batteria offrono massima libertà di movimento e silenziosità per giardini medi.
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Come scegliere la potenza e l'alimentazione ideali in base al giardino?Per un giardino di piccole dimensioni o rifiniture leggere è sufficiente un modello elettrico da 400 W o a batteria da 18V a 36V.
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Quali caratteristiche ergonomiche valutare per un utilizzo comodo e sicuro?È fondamentale scegliere attrezzi dotati di manico telescopico regolabile e impugnatura ergonomica. Nei focus dedicati su Arredamento.it viene evidenziato come la presenza di testine orientabili a 90 gradi e ruote di guida permetta di rifinire i bordi verticali senza affaticare la schiena o le braccia.
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Quali dispositivi di protezione individuale occorre indossare durante l'uso?Durante la rifinitura è indispensabile indossare occhiali protettivi o visiera contro la proiezione accidentale di sassi ed detriti. Si raccomanda l'uso di calzature chiuse con suola antiscivolo e pantaloni lunghi.