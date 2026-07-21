Tagliabordi: caratteristiche, tipologie e utilizzo

Come usare e mantenere il tagliabordi

Prima di utilizzare il tagliabordi occorre rimuovere dalla zona sassi, rami, fili metallici e altri oggetti che potrebbero essere colpiti e proiettati dalla testina. È preferibile lavorare con l’erba asciutta, indossando occhiali protettivi, pantaloni lunghi e calzature chiuse. Persone e animali devono rimanere alla distanza di sicurezza indicata nel manuale dell’apparecchio.

Asta e impugnatura vanno regolate in modo da mantenere una posizione comoda. Durante la normale rifinitura il piano di taglio deve rimanere pressoché parallelo al terreno, evitando di trascinare o premere la testina sul suolo. Per rifinire il margine tra prato e pavimentazione si utilizza la funzione bordatura, ruotando la testa o l’asta secondo le istruzioni del modello. Il filo non deve colpire ripetutamente la corteccia degli alberi, perché potrebbe danneggiarla. Per lavorare intorno ai fiori è utile l’apposito archetto distanziatore.



Prima di qualsiasi intervento di pulizia bisogna attendere che la testina sia completamente ferma, scollegare il cavo oppure rimuovere la batteria. I residui d’erba possono essere eliminati dalla testina, dal carter e dalle aperture di ventilazione con una spazzola morbida, senza utilizzare getti d’acqua. Periodicamente occorre controllare lo stato del filo o delle lame e sostituirli con ricambi compatibili. Il tagliabordi va conservato in un luogo asciutto.