Tutto il necessario per creare un home office pratico e funzionale

Redazione - 12 aprile 2021

4 consigli utili per allestire una postazione di home office efficiente

Fra le tante conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, c’è l’incremento dello smart working. Molte aziende hanno optato per tale modalità durante il primo lockdown, ma ormai è chiaro che non si tratta di una situazione provvisoria bensì di un trend destinato a diventare, in numerosi casi, la normalità. Di conseguenza, sempre più persone si sono ritrovate e si ritrovano a dover allestire il proprio home office. Ecco subito 4 consigli per raggiungere risultati ottimali in termini di praticità, comfort e funzionalità. Fai in modo da sfruttare il più possibile e al meglio la luce naturale : la scrivania dev’essere posizionata di fronte alla finestra o vicino ad essa. Mai di spalle, altrimenti si faranno i conti con fastidiosi riflessi e ombre.

: la scrivania dev’essere posizionata di fronte alla finestra o vicino ad essa. Mai di spalle, altrimenti si faranno i conti con fastidiosi riflessi e ombre. Dota il tuo angolo lavoro di tutti gli spazi contenitivi necessari per avere ogni cosa a portata di mano. Doversi alzare spesso per prendere un documento o qualsiasi altro oggetto si traduce in una perdita di tempo e di concentrazione.

necessari per avere ogni cosa a portata di mano. Doversi alzare spesso per prendere un documento o qualsiasi altro oggetto si traduce in una perdita di tempo e di concentrazione. Scegli una sedia ergonomica, regolabile in altezza e magari girevole, che ti consenta di mantenere una postura corretta anche dopo molte ore.

Infine, presta attenzione all’estetica del tuo home office, crea un ambiente che sia gradevole visivamente e mantienilo sempre in ordine.

Mensole e librerie sospese per tenere in ordine libri e oggetti

Non sempre lo spazio disponibile consente di arricchire il proprio home office con una libreria autoportante. Le soluzioni alternative per tenere libri, documenti, fogli e altri oggetti, però, fortunatamente non mancano.



Le più valide? Le librerie sospese e le mensole. Le prime si fissano alla parete, permettendo di lasciare libero lo spazio sottostante oppure occuparlo in un altro modo, ad esempio collocando proprio la scrivania. Essendo nella maggior parte dei casi modulari, inoltre, è possibile definire composizioni personalizzate e sfruttare ogni centimetro prezioso. Il design è moderno, minimalista, suggerisce un’idea di ariosità. L’ingombro ridotto è dato anche dagli spessori contenuti, che nulla tolgono in riferimento alla solidità e alla robustezza. In alcuni casi, lo scrittoio è integrato.



Con le mensole, il grado di libertà compositiva può ulteriormente salire; la struttura complessiva è ancora più leggera dal punto di vista visivo. È possibile disporle come meglio si crede, allineandole oppure optando per schemi sfalsati. Non di rado le aziende produttrici propongono mensole della stessa collezione ma di lunghezze differenti, che possono essere accostate senza limiti di sorta.

Gli organizer da parete, un valore aggiunto

Gli organizer sono accessori molto utili per l’home office e, per questo motivo, sempre più diffusi. Costano poco, consentono di sfruttare lo spazio sulla parete, l’ingombro è minimo. Sono costituiti da pannelli o griglie metalliche e arricchiti da ganci, piccoli ripiani, tasche, contenitori rigidi di varie dimensioni.



Grazie agli organizer è possibile sistemare penne e altri articoli di cancelleria, appendere post it, tenere vicini oggetti di uso quotidiano quali spillatrici, calcolatrici, piccole agende. Il tutto senza occupare spazio sulla scrivania. Alcuni modelli hanno anche lavagnette integrate.



La scelta è molto ampia in merito alle dimensioni, ai colori ma anche alle forme: si va dalle proposte più easy, basilari, agli articoli di design che donano un tocco di originalità all’insieme.

Come scegliere le cassettiere

La cassettiera è un altro must per quanto riguarda l’home office. Alcune sono integrate nella struttura dello scrittoio; in caso contrario, vediamo come trovare quella giusta. Innanzi tutto bisogna distinguere fra modelli da terra e modelli concepiti per essere poggiati sul piano della scrivania.



Naturalmente, se quest’ultima è di dimensioni ridotte, è preferibile optare per la prima tipologia. Così come è consigliabile prendere in considerazione un modello dotato di ruote, da spostare in pochi attimi e senza fatica qualora ce ne fosse bisogno.



Per quanto riguarda i materiali, senza dubbio il legno conserva sempre un grande fascino ma oggi le preferenze vanno in primis ai suoi derivati, per esempio il laminato, il nobilitato e l’Mdf, perché più economici e caratterizzati comunque da un buon livello qualitativo. Le cassettiere in metallo, invece, sono la scelta perfetta per gli amanti dell’industrial style. Crescenti consensi stanno riscuotendo quelle in materie plastiche come il polipropilene, senza dubbio pratiche e "svelta".



Si presti cura all’abbinamento con la scrivania: via libera ai contrasti cromatici, purché armoniosi, ma in riferimento al design è meglio cercare la continuità. Si prendano bene le misure dello spazio disponibile, per evitare di acquistare una cassettiera troppo ingombrante o, al contrario, più piccola del dovuto.

L’importanza della sedia ergonomica