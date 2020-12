Arredamento MD, un e-commerce di qualità per arredare casa

Redazione - 14 dicembre 2020

Perché comprare i mobili per la casa online

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Anche quelle di acquisto. Dal primo lockdown gli e-commerce sono diventati protagonisti di un vero e proprio boom: nei primi quattro mesi dell’anno è stato registrato un incremento pari a +2 milioni di acquirenti digitali in Italia e, secondo alcune previsioni, il 2020 si chiuderà con un fatturato di 22,7 miliardi, cioè quasi 5 miliardi in più rispetto al 2019.



E se all’inizio è stata un’esigenza, successivamente si è trattato di una scelta riconducibile a una serie di concreti vantaggi, in primis la comodità e l’efficienza dei servizi offerti agli utenti. Fra i settori che hanno maggiormente accelerato, in tal senso, troviamo anche l’Arredamento e home living (2,3 miliardi, +30 per cento).



Sempre più persone decidono di comprare mobili online per i suddetti vantaggi, ma anche per altri: i pagamenti sono sicuri, molte aziende mettono a disposizione consulenti sia nella fase di vendita che di post vendita (che aiutano anche nella progettazione), durante tutto l’anno è possibile usufruire di promozioni e offerte interessanti quanto convenienti.



È inoltre un piacere prendersi il tempo che si desidera, senza fare file e senza aspettare; passare in rassegna i vari arredi, individuare quali possano essere più adatti alla propria casa: tutto questo con pochi click, utilizzando il proprio smartphone o pc, magari standosene sdraiati sul divano.



Certo, nel mare magnum della Rete bisogna scegliere gli interlocutori giusti, che propongano cataloghi ampi e variegati e siano davvero affidabili sotto ogni punto di vista. Fra i migliori e-commerce specializzati nella vendita di mobili, complementi ed elettrodomestici troviamo Arredamento MD, indicato anche dal Corriere della Sera come uno dei siti maggiormete visitati per fare acquisti online per la propria casa.

Dal produttore alla nostra casa: l’e-commerce di Arredamento MD

Arredamento MD opera su due fronti. Da una parte è un’e-commerce in senso classico e tratta molti fra i più noti e qualitativamente elevati marchi di arredamento ed elettrodomestici.



Dall’altra si tratta di una fabbrica che produce, personalizza e commercializza mobili. Nello stabilimento, che ha sede nel cuore delle Marche, c’è inoltre uno spazio interamente dedicato allo showroom. Si tratta quindi di una realtà concreta: questo è un elemento che trasmette ulteriore fiducia agli utenti, considerando che non tutti i negozi virtuali sono sinonimo di massima trasparenza. Con Arredamento MD si hanno tutte le garanzie necessarie per poter effettuare i propri acquisti nella più totale tranquillità. Ma non finisce qui.



I prodotti proposti, sia quelli di propria produzione che quelli realizzati da altri brand, sono 100 per cento Made in Italy. Nessuno è di importazione. I clienti usufruiscono del servizio pronta consegna, ricevendo la merce ordinata entro una settimana, e possono richiedere anche la consegna al piano e il montaggio: il 99 per cento degli e-commerce non offre quest’ultima possibilità. La consegna avviene su appuntamento ma si può anche optare per il ritiro in sede. Un altro vantaggio? La garanzia 24 mesi.

Una proposta di arredo completa per personalizzare ogni ambiente