I sistemi oscuranti per finestre di Oknoplast: una gamma completa per proteggersi dal sole

Redazione - 05 giugno 2024

I frangisole a lamelle a catena orientabili, per regolare l'intensità della luce

L’estate e le sue lunghe giornate di luce invitano a passare parecchio tempo all'aperto. Tuttavia, proprio il caldo estivo, soprattutto se molto intenso, può determinare un surriscaldamento degli ambienti domestici che, vanno protetti con soluzioni specifiche, come i frangisole.

La loro funzione è quella di schermare i raggi solari, contribuendo a mitigarne la forza e mantenendo il clima ideale negli ambienti interni.

Oknoplast propone frangisole motorizzati a lamelle, regolabili secondo necessità.

In tal modo è possibile modulare a piacimento la quantità di luce naturale che entra nelle stanze, per il massimo del comfort.

Tra le caratteristiche dei frangisole a lamelle orientabili Oknoplast: robustezza con lunga durata nel tempo;

massima flessibilità nella gestione della luce e minimo ingombro nella forma;

funzionamento silenzioso delle stecche in alluminio grazie a una specifica guarnizione in gomma;

design pulito e moderno per via della struttura completamente metallica che nasconde il meccanismo di comando all’interno delle guide in alluminio;

ampia personalizzazione, scegliendo le colorazioni in 20 tonalità. I frangisole a lamelle orientabili possono essere equipaggiati con diversi accessori, che ne ampliano l’efficienza: il sensore del vento, contro il piegamento delle stecche in caso di forte vento, il ricevitore Smoove Uno IO Pure, interruttore manuale per movimentare comodamente il frangisole, il telecomando a 1 o 5 canali, per un comodo utilizzo a distanza.

La tecnologia evoluta dei frangisole a lamelle con movimentazione a catena non dimentica la sicurezza. Uno speciale meccanismo rileva la presenza di oggetti durante la chiusura, evitandone lo schiacciamento indesiderato. Sono dotati inoltre di uno specifico sistema di sicurezza che ne impedisce il sollevamento, deterrente in caso di tentativi di scasso.

I frangisole a lamelle orientabili Oknoplast, che nella versione standard sono dotati di motore Somfy e stecche di colore bianco, possono essere realizzati in diverse dimensioni, per una larghezza che va dai 65 cm ai 2,8 m e un'altezza fino a 4 metri.

I frangisole a lamelle con filo, per ampie vetrate che affacciano su giardini

I frangisole non solo ottimizzano la climatizzazione interna in casa, ma sono anche elementi decorativi in grado di valorizzarla.

Per schermare al meglio il calore della luce solare, soprattutto in caso di grandi vetrate che si affacciano su un terrazzo o un giardino, i frangisole a lamelle con filo di Oknoplast coniugano funzionalità, tecnica e design moderno. La loro struttura in alluminio è leggera e resistente. Sono progettati per offrire un efficiente isolamento termoacustico all’abitazione, grazie alla loro installazione, esterna al serramento.

Questo significa che tale soluzione oscurante filtra il calore, arrivando a ridurre anche di qualche grado la temperatura interna degli ambienti, per una minore dispersione energetica, e smorzando anche il rumore proveniente dall'esterno.



I frangisole, come qualsiasi elemento di arredo, possono essere personalizzati, scegliendo fra 11 tonalità e sfumature color legno. E possono essere realizzati in diverse forme e dimensioni, con larghezze di 80 e 93 mm, a seconda del serramento a cui vengono applicate. Oknoplast riveste i suoi frangisole con vernici di grande qualità, che li rendono resistenti alle condizioni meteorologiche più avverse e ai danni meccanici. Le lamelle possono essere collegate a specifici sensori metereologici o integrate al proprio sistema domotico, in modo da essere azionate a distanza con smartphone e/o telecomando.

Comfort e privacy assicurati con i sistemi oscuranti Oknoplast