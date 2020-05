Come si calcolano i metri quadri catastali

Cosa si intende per superficie catastale

Come ottenere la superficie catastale

Per ottenere la superficie catastale di un immobile del gruppo R bisogna calcolare le percentuali indicate nell’allegato C del DPR 138/1998 (NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE). I vani principali e i vani accessori a servizio diretto di quelli principali vengono considerati al 100 per cento; la superficie dei vani accessori indiretti comunicanti e non comunicanti viene invece computata nella misura del 50 per cento e del 25 per cento.



Per quanto riguarda la superficie dei balconi, dei terrazzi e simili di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, si calcola il 30 per cento fino a 25 mq e il 10 per cento per la quota eccedente se comunicanti con i vani principali; si scende rispettivamente al 15 e al 5 per cento se non sono comunicanti.



La superficie delle aree scoperte che costituiscono pertinenza esclusiva dell’immobile viene calcolata nella misura del 10 per cento fino alla superficie dei vani principali e accessori diretti e del 2 per cento per le superfici eccedenti il limite in questione.



I muri interni e perimetrali con spessore fino a 50 cm si contano interamente, per i muri in comunione con spessore fino a 25 cm si calcola invece il 50 per cento. Le scale, le rampe e simili si considerano in riferimento alla loro proiezione orizzontale, non importa quanti piani colleghino. Tutte le cifre ottenute si sommano e si ha la superficie catastale.