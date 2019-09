Come scegliere il negozio in cui comprare i mobili

Redazione - 11 agosto 2017

Guida ragionata all’acquisto

La casa rappresenta per tutti noi un valore primario: funzionalità, comfort ed estetica dell’ambiente domestico aggiungono valore al tempo che vi trascorriamo ed influenzano anche il nostro stato d’animo. Arredarne e personalizzarne gli spazi al meglio, così da rispecchiare il nostro gusto, soddisfare i desideri personali e rispondere alle esigenze dettate dalle azioni che quotidianamente vi svolgiamo può essere un’avventura emozionante, da affrontare però anche con razionalità e con la logica di un progetto integrato. Essere accompagnati nel processo di acquisto da professionisti esperti fa la differenza, per individuare soluzioni che davvero soddisfino le nostre aspettative, ottimizzando tempi e costi. Vi consigliamo dunque, per acquistare i vostri mobili, di rivolgervi a negozianti qualificati come i rivenditori Lema. Per individuarli potete consultarne l’elenco sul sito del brand che state cercando, o rivolgervi direttamente all’azienda per conoscere i punti vendita più vicini a voi. I migliori marchi di arredo italiani distribuiscono i loro prodotti attraverso negozi selezionati, dove troverete arredatori di interni con esperienza e formazione tecnica, in grado di seguirvi nella progettazione della vostra casa e fornirvi tutte le informazioni necessarie per l’acquisto perfetto.

Il prodotto visto da vicino

Solitamente, quando chi desidera acquistare l’arredo per la propria casa varca la soglia del negozio ha già raccolto alcune informazioni sui prodotti a cui è interessato. Ha visitato il sito dell’azienda produttrice, ne ha sfogliato i cataloghi oramai disponibili quasi tutti anche online sui siti dei produttori, si è magari confrontato con le esperienze di acquisto concluse da altri consumatori. Ha già dunque una certa consapevolezza e sicuramente domande da rivolgere al rivenditore. In negozio avremo la grande opportunità di toccare con mano i mobili, di conoscerne i dettagli e di verificarne la qualità e le caratteristiche. Non abbiate timore di esporre dubbi o fare domande su materiali, meccanismi e finiture. Gli arredi che comprerete vi accompagneranno negli anni e garantiranno prestazioni e comfort alla vostra vita quotidiana in casa. Non fermatevi all’impatto estetico, sicuramente importante, ma chiedetene le caratteristiche: ogni elemento di un mobile risponde a sollecitazioni diverse, deve garantire resistenza all’usura e prestazioni all’altezza della funzione a cui assolve. In foto: Lema, letto Theo

Le aziende che producono arredi qualità, come Lema, curano ogni dettaglio dei singoli prodotti e selezionano i materiali più adatti a realizzare ogni componente del mobile finito. Lema ad esempio realizza le ante dei propri armadi, che nell’apertura e nella chiusura vengono sottoposte a continua sollecitazione e movimento, con materiali leggeri appositamente selezionati per mantenere le caratteristiche e la qualità originali nel tempo. Ancora, utilizza nei processi di laccatura una lacca contenente microsfere di poliammide, che rende la superficie leggermente satinata e garantisce particolare resistenza all'abrasione. Ricordate di portare con voi, quando vi recate in negozio, la piantina della vostra casa o dei singoli locali da arredare: presso i rivenditori qualificati avrete a disposizione un progettista che vi aiuterà a farvi un’idea di come disporre e abbinare al meglio i mobili, tendendo conto delle misure e delle dimensioni più adatte. Ogni mobile è infine accompagnato, a norma di legge, da una scheda prodotto che ne riporta determinate informazioni, che consentono a chi li acquista, di valutarne correttamente la qualità e, successivamente, di usufruirne in modo appropriato. In foto: Lema, mobile bar Winston

Entrato in negozio, il consumatore attende di trovare davanti a sé i prodotti che vedrà per la prima volta dal vivo e una figura in grado di raccontarglieli nel dettaglio. Lema, che da oltre quarant’anni progetta e produce un’ampia e articolata gamma di arredi per gli interni domestici, si affida nella distribuzione dei suoi prodotti a rivenditori qualificati, investendo personalmente sulla loro formazione per garantire alla propria clientela la possibilità di essere accompagnata nella progettazione e nell’acquisto da professionisti esperti. L’azienda è infatti convinta che “l’acquisto perfetto”possa avvenire solo quando scatta una certa interazione fra chi vende e chi compra. Il consumatore deve essere certo di affidarsi ad esperti che sappiano consigliarlo al meglio. In foto: Lema, madia Conchiglia

La qualità del servizio