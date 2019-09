Scopri quanto costano le cucine in muratura

Redazione - 30 novembre 2016

Da cosa dipende il prezzo di una una cucina in muratura

Preferire una cucina in muratura per la propria casa significa ottimizzare lo spazio a disposizione e gestire gli arredi al meglio tra mensole, ripiani, vani aperti e chiusi. E quanto costa una cucina in muratura, meno economica in genere rispetto ai modelli componibili proposti dalle varie aziende?

Per la spesa complessiva contano diverse variabili: dimensioni del locale e sua conformazione con la possibilità di sfruttare ogni area in modo funzionale, decidendo bene la relativa destinazione d’uso;

il progetto da affidare a un professionista;

il materiale scelto per il rivestimento, dal mattoncino al cemento alla ceramica alla pietra naturale con inserti in metallo o resina;

la tipologia delle ante dei vari mobili in associazione con la muratura, di solito legno di varia essenza;

gli elettrodomestici e il tipo di lavandino che può essere anch’esso in muratura. Il budget per una cucina in muratura indicativamente non è mai inferiore ai 5mila euro (per versioni piccole e lineari) che possono lievitare anche a oltre 10mila in relazione pure ai giorni di lavorazione e all’utilizzo o meno di elementi prefabbricati (le ante costruite ad hoc da un falegname ad esempio alzano il costo). Informarsi poi che nella spesa finale rientri il compenso della ditta realizzatrice della cucina. Per questo è sempre bene chiedere più preventivi alle aziende specializzate, per decidere il miglior rapporto qualità/prezzo.

Se non volete spendere troppo ecco la cucine in finta muratura

Le cucine in muratura hanno prezzi talvolta non accessibili a tutti i budget. In questo caso, si può ricorrere a soluzioni più economiche richiedendo la costruzione di una cucina in finta muratura. La bellezza e la funzionalità della composizione non saranno compromesse, ma si potrà avere un notevole risparmio sui costi di realizzazione e dei materiali . Inoltre, è possibile anche in questo caso rivolgersi ad artigiani, che verranno incontro alle vostre esigenze senza incidere in modo pesante sul saldo finale.



Senza contare che la soluzione è anche ottima per tutti coloro che amano cambiare spesso l'aspetto della propria cucina o che semplicemente vogliono riservarsi la possibilità di farlo in futuro senza dover necessariamente demolire. Una cucina in finta muratura presenta costi che solitamente risultano essere 1/3 rispetto a quelli in muratura. Basti pensare che si può avere un ottimo prodotto a partire da soli 3000€. Inoltre, i tempi di realizzazione sono inferiori e ciò influisce notevolmente anche sui costi di manodopera. La messa in opera risulta semplice perché consiste nell'assemblaggio di prodotti prefabbricati su misura a seconda dei gusti. In foto: modello Paolina di Zappalorto.

Quanto costa una cucina in muratura realizzata con materiali edili

La cucina in muratura viene costruita con materiali edili ovvero mattoni, piastrelle, legno, pietre naturali (il marmo e il granito sono gettonati soprattutto per il piano lavoro), cemento, rame (per il lavello). Il prezzo dipende da una serie di fattori. In primis i materiali utilizzati, appunto, ma anche: Le dimensioni.

Il numero e la tipologia di elementi che compongono il progetto.

che compongono il progetto. Il tipo di cappa .

. Gli elettrodomestici da incassare.

da incassare. L’ubicazione della casa (piano terra, primo piano, secondo e così via).

Bisogna considerare anche che la cucina in muratura è il risultato di un lavoro sostanzialmente artigianale e di falegnameria professionale. Gli interventi relativi alle opere murarie, alla falegnameria stessa, alla posa dei rivestimenti e della pavimentazione giocano quindi un ruolo di primo piano nella definizione del prezzo finale.



E si sa che anche le ditte specializzate nel settore chiedono compensi che variano anche di molto di città in città, di regione in regione. Alla luce di tutto questo, il lettore comprenderà che possiamo indicare solo cifre orientative; una cucina in muratura lineare e di dimensioni contenute costa circa 5.000 euro, una cucina in muratura di medie dimensioni costa fra i 6.000 euro e i 15.000 euro.



Una cucina in muratura molto ampia e lussuosa, dotata di ogni comfort e di una cappa “importante” costa fra i 15.000 euro e i 20.000 euro; se c’è una penisola o un’isola centrale, si raggiunge con una certa facilità anche quota 25.000 euro. In foto una cucina in muratura firmata Arrex.

Prezzi delle cucine in muratura: qualche esempio