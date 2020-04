Le piastrelle in gres per pavimenti esterni

Redazione - 04 aprile 2014

I vantaggi dei pavimenti in gres per esterno

Si sa: il gres porcellanato è ormai la soluzione più diffusa sia per la pavimentazione che per il rivestimento delle pareti negli ambienti interni della casa. Ma sta acquistando crescenti consensi anche per quanto riguarda i pavimenti degli spazi outdoor. I motivi? Sono diversi e tutti assai validi.



Tanto per cominciare, questo materiale è molto durevole nonché resistente ai graffi, alle abrasioni, all’azione degli agenti chimici. Essendo poco poroso, inoltre, si macchia difficilmente e di contro si pulisce con estrema facilità.



La scelta relativa alle finiture, alla forma delle piastrelle e alle texture è pressoché infinita e non dimentichiamo che il gres è “trasformista”, nel senso che permette di imitare alla perfezione praticamente tutti gli altri materiali, dal legno alla pietra passando per il cemento.



E ancora, ottimo è il rapporto qualità-prezzo e sono anche piuttosto contenuti i prezzi relativi alla posa e alla manutenzione.

Il gres effetto pietra per pavimenti esterni

Fra le tipologie di gres porcellanato da esterno più gettonate figura quello effetto pietra: garantisce un notevole impatto estetico, riproduce con incredibile fedeltà le pietre autentiche più differenti, dall’ardesia a quelle calcaree; inoltre si integra con armonia in qualsiasi contesto. Ecco 3 proposte che apprezziamo molto.



La prima foto si riferisce alla villa cosmopolita situata nel quartiere residenziale Millennium Park di Mosca: la pavimentazione in Pietra di Vals, della collezione Percorsi Extra di Ceramiche Keope, caratterizza gli scalini e la camminata che congiunge il giardino alle porte principali, permettendo così di ottenere un continuum sia visivo che fisico.



Nella seconda foto ecco invece le piastrelle Aurore Strutturato della collezione Pierres des Reves di Panaria, ispirata alle formazioni rocciose più antiche; a un mix di pietre provenienti da luoghi diversi ma accomunate da una superficie non lavorata e da texture molto articolate.



Infine un esempio alla nuova linea Mystone Basalto di Marazzi che riproduce la pietra di origine lavica. La versione strutturata, sia a spessore 20mm che a spessore tradizionale, è quella messa a punto per gli spazi outdoor.

3 proposte di gres per esterno

Concludiamo con 3 proposte di gres per la pavimentazione di spazi esterni caratterizzate da un’estetica moderna e raffinata e da un elevato livello qualitativo.



Nella prima immagine potete vedete le piastrelle formato 40x120 cm e spessore 20 mm della collezione effetto legno Woodliving XT20 di Ragno, particolarmente indicata per la posa sull’erba, sulla ghiaia e anche sulla sabbia nonché per la posa a colla nelle zone carrabili.



Nella seconda foto, un esempio relativo alla collezione Boost di Atlas Concorde in gres porcellanato effetto cemento con rivestimento in pasta bianca: il risultato è un look deciso dagli spiccati accenti metropolitani. Sono piastrelle adatte anche agli interni, per cui è possibile creare un continuum visivo e materico di grande impatto.



Nella terza immagine vi mostriamo le piastrelle effetto cemento faccia a vista della collezione Form di Ceramica Sant’Agostino: da notare la trama della cassaforma in legno impressa sulla superficie. Sono disponibili i grandi formati 60x180 cm e 60x120 cm.

Quale manutenzione richiedono questi tipi di pavimentazioni