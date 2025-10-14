I nostri consigli per migliorare il comfort domestico

Come si raggiunge il comfort termico in casa

Quando parliamo di comfort domestico bisogna considerare anche il livello di coibentazione dell’edificio. Il corretto isolamento termico nasce da un equilibrio perfetto tra temperatura e tasso di umidità. Se l’ambiente mantiene una temperatura stabile eviteremo quella fastidiosa sensazione di eccessivo caldo o freddo.



Tieni presente che l'eccesso di umidità all’interno dei locali favorisce la formazione della muffa, ma potremmo cadere nel problema opposto. Infatti, un’aria troppo secca è capace di irritare le vie respiratorie nei soggetti più sensibili e nei bambini molto piccoli. Si può parlare di vero e proprio benessere quando l’ambiente non impone sforzi per adattarsi, ci aiuta a concentrarci su quello che stiamo facendo e ci fa stare bene. Ricorda anche che una corretta ventilazione delle stanze è importante per mantenere l’aria pulita e ridurre l'accumulo di cattivi odori e condensa.



A compromettere questo equilibrio sono i ponti termici, che non consentono di raggiungere delle prestazioni energetiche ottimali. Sono delle zone sensibili dove l’isolamento fra ambiente interno ed esterno non è adeguato, ad esempio il tetto, pavimenti, pareti e soffitti. È buona cosa verificare anche che i serramenti e il portoncino d’ingresso non causino fastidiosi spifferi d'aria.



Per correggere o prevenire queste criticità, Saint-Gobain mette in campo un ventaglio di soluzioni. Il tetto si può isolare dall'interno oppure dall’esterno se si tratta di un sottotetto dove hai delle travi a vista alle quali non vuoi rinunciare. Se necessario si possono installare delle contropareti con interventi a secco; il pavimento può essere adeguatamente trattato nel caso ci sia un problema di risalita di umidità dal terreno sottostante. Tra i materiali spiccano la lana di vetro, un isolante minerale versatile adatto a ogni area della casa e la lana di roccia, che unisce prestazioni termo-acustiche eccellenti e resistenza al fuoco. Non mancano le alternative sintetiche come il poliuretano, resistente all’acqua e indeformabile.