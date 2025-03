Robot tagliaerba professionale, risultati eccellenti senza fatica

Il robot tagliaerba professionale intelligente

Come molti altri apparecchi moderni anche il robot tagliaerba professionale è connesso alla rete Wi-Fi domestica. Potrai gestirlo da remoto tramite smartphone. Quando sei fuori casa, attraverso un’applicazione dedicata è possibile controllare il livello della batteria e ricevere notifiche in caso di anomalie. Alcuni modelli mettono in pausa il funzionamento in caso di terreno molto freddo.

È dotato di sofisticati sistemi di mappatura capaci di memorizzare l’area da tagliare. I sensori integrati consentono di evitare ostacoli come scalini o irregolarità del terreno. Il sistema GPS è utile per il tracciamento del dispositivo in caso di furto.

KR172E di Kress: una guida satellitare senza fili perimetrali. Assicura un funzionamento continuo anche in condizioni di scarsa ricezione del segnale satellitare, come nelle zone coperte da vegetazione alta.