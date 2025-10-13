Isolamento a cappotto per un abitare più sostenibile

Redazione - 13 ottobre 202513 ottobre 2025
Scegli l’isolamento a cappotto per la tua casa se cerchi un rivestimento eccellente con benefici concreti, non solo in termini di consumi energetici.
Redazione - 13 ottobre 202513 ottobre 2025
L’isolamento a cappotto è la strategia di isolamento termico per le murature esterne in assoluto più richiesta quando si sta per costruire una nuova abitazione o si intende ristrutturare un edificio datato in cui si voglia rinnovare le facciate. È un sistema efficiente che si applica sulle facciate dell'edificio e che avvolge le pareti esterne come un vero e proprio scudo per il riparo dal freddo e dal caldo.
Internazionalmente è noto anche con il termine ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Stiamo parlando di una scelta intelligente, capace di proteggere gli ambienti interni dagli sbalzi di temperatura, dall’umidità, dal freddo in inverno e dal caldo intenso in estate. L’obiettivo è quello di farci risparmiare sul consumo di combustibili fossili ed energia elettrica, nell’ottica di una casa sempre più eco-sostenibile.
Il cappotto è un sistema multistrato, costituito da un insieme di componenti con caratteristiche specifiche. La certificazione ETA (Valutazione Tecnica Europea) è rilasciata da un organismo preposto che sottopone il kit a vari test e ne decreta l'idoneità. Le aziende in possesso di tale certificato possono ottenere la marcatura CE sull'intero sistema.
È importante scegliere il materiale isolante giusto, che deve essere di altissima qualità, così come tutti gli altri componenti del sistema a cappotto. Bisogna inoltre avvalersi di un progetto dettagliato e di una posa in opera effettuata con la massima precisione per evitare future criticità. Un produttore affidabile metterà a tua disposizione una guida per aiutarti a trovare la soluzione più adatta a soddisfare le tue esigenze e aspettative.
Saint-Gobain, attraverso una continua ricerca e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, progetta e produce soluzioni innovative per l'edilizia sostenibile. I suoi prodotti migliorano l’efficienza energetica e la qualità della vita di tutta la famiglia.
Per diversi e validi motivi l’isolamento a cappotto si è affermato come rivestimento indispensabile sulle facciate delle case contemporanee e rappresenta una tra le prime decisioni progettuali.
Weber, marchio di Saint-Gobain Italia, propone soluzioni moderne e al passo con le necessità di ogni cliente. Realizza strumenti che abbattono i costi energetici pur godendo del massimo benessere, regalando nel contempo una lunga vita agli edifici.
Tra le proposte certificate ETA del marchio Weber di Saint-Gobain Italia potrete trovare il materiale più adatto per la vostra abitazione:
Ai sistemi certificati ETA si affiancano delle valide alternative che rispondono comunque alle norme vigenti in termini di sicurezza e durabilità: