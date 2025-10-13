Isolamento a cappotto per un abitare più sostenibile

Isolamento a cappotto: informazioni utili da sapere

L’isolamento a cappotto è la strategia di isolamento termico per le murature esterne in assoluto più richiesta quando si sta per costruire una nuova abitazione o si intende ristrutturare un edificio datato in cui si voglia rinnovare le facciate. È un sistema efficiente che si applica sulle facciate dell'edificio e che avvolge le pareti esterne come un vero e proprio scudo per il riparo dal freddo e dal caldo.



Internazionalmente è noto anche con il termine ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Stiamo parlando di una scelta intelligente, capace di proteggere gli ambienti interni dagli sbalzi di temperatura, dall’umidità, dal freddo in inverno e dal caldo intenso in estate. L’obiettivo è quello di farci risparmiare sul consumo di combustibili fossili ed energia elettrica, nell’ottica di una casa sempre più eco-sostenibile.



Il cappotto è un sistema multistrato, costituito da un insieme di componenti con caratteristiche specifiche. La certificazione ETA (Valutazione Tecnica Europea) è rilasciata da un organismo preposto che sottopone il kit a vari test e ne decreta l'idoneità. Le aziende in possesso di tale certificato possono ottenere la marcatura CE sull'intero sistema.



È importante scegliere il materiale isolante giusto, che deve essere di altissima qualità, così come tutti gli altri componenti del sistema a cappotto. Bisogna inoltre avvalersi di un progetto dettagliato e di una posa in opera effettuata con la massima precisione per evitare future criticità. Un produttore affidabile metterà a tua disposizione una guida per aiutarti a trovare la soluzione più adatta a soddisfare le tue esigenze e aspettative.



Saint-Gobain, attraverso una continua ricerca e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, progetta e produce soluzioni innovative per l'edilizia sostenibile. I suoi prodotti migliorano l’efficienza energetica e la qualità della vita di tutta la famiglia.