Scopri quali applique comprare per la camera da letto

Redazione - 04 settembre 2016

Applique e lampadario per camera da letto

L'illuminazione in una stanza è importantissima. Una camera per essere vivibile deve avere una buona illuminazione, quindi è bene non sottovalutare tale aspetto. Le luci infatti vanno scelte in base alle proprie esigenze e all'uso che si pensa di farne. Ad esempio l'impianto di luci della zona giorno non può essere lo stesso della zona notte. In particolare, se si devono scegliere un lampadario o delle applique camera da letto, è importante tenere in considerazione lo stile e soprattutto l'atmosfera che si intende creare. In una camera da letto, zona dedita al riposo e al relax, è bene creare un' atmosfera calda e rilassante. Le luci devono emanare quel senso di calore che è sempre ben apprezzato in una camera da letto. Quindi, che sia un lampadario o che si decida invece di puntare sull'uso delle applique bisogna cercare di rimanere in linea con lo stile della camera e soprattutto bisogna cercare quelle luci che più riescono a creare un senso di relax e pace.

Applique camera da letto Ikea

Una soluzione che si può adottare in una camera da letto per illuminarla a dovere, sono le applique. Esse risultano essere molto funzionali e di tendenza. Alcune, avendo un design molto ricercato e moderno riescono a dare più valore e più eleganza ad una qualsiasi camera da letto. In particolare, grazie alla loro forma e conformazione riescono a regalare la giusta luce a qualsiasi stanza. In una camera da letto le applique sono quell'elemento d'arredo che riesce a fare la differenza: la luce è importante e le applique regalano un'atmosfera di relax che tanto si ricerca in una camera da letto. A tal proposito, Ikea, la famosissima azienda specializzata in complementi d'arredo, propone numerosi modelli di applique per la camera da letto. I prezzi variano a seconda delle dimensioni e dei materiali. Prezzi che comunque sia restano abbastanza competitivi e convenienti. Si parte da un minimo di 6 euro, per i modelli più minimalisti e puri, ad un massimo di 40 euro, per i modelli più sofisticati.

Applique camera da letto classica

Di lampade da parete ne esistono davvero di diversi modelli, colori, dimensioni e materiali. Alcune, essendo molto minimal nel design si riescono ad adattare facilmente ad ogni tipo di ambiente e stile. Queste applique dall'aspetto più pulito e tradizionale sono quelle più adatte alle camere da letto dall'aspetto più classico. Dunque, se cercate delle applique per camera da letto classica vi conviene puntare su delle lampade da parete dal design più puro possibile. Optate per colori neutri e soprattutto cercate delle applique che richiamino un po' lo stile della vostra camera da letto classica. Ad esempio potreste abbinarle, nei colori, ai tendaggi o alla biancheria della camera. Oppure, se avete un letto con testiera in ferro battuto, potreste scegliere delle applique dello stesso colore e materiale. Cercate quindi di non stravolgere troppo il look della vostra camera che grazie alle applique riuscirà ad acquistare un po' di eleganza e raffinatezza in più.

Applique camera da letto altezza

Molto spesso, in una camera da letto le applique vanno a sostituire le cosiddette lampade da comodino. Infatti, se vengono posizionate nei pressi della testiera del letto riescono a creare un effetto interessante sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico. In una camera da letto le applique possono diventare le protagoniste dell'intera stanza. Ad esempio, in una camera da letto abbastanza monotona e anonima, un soluzione per renderla più interessante potrebbe essere quella di applicare alle pareti delle applique moderne e dal design apparentemente sofisticato. Le applique infatti riescono a creare un'atmosfera soffusa e rilassante che in una camera da letto non dispiace. Ma a quale altezza vanno applicate? Se si vogliono usare le applique come sostitute delle lampade da comodino gli esperti consigliano di calcolare un'altezza di 160 centimetri altrimenti anche ad un'altezza di 190-200 centimetri da terra. In foto: Miconos Artemide.

Applique camera da letto moderne

Progettare e decidere la posizione dell'impianto di illuminazione di una stanza è sempre difficile soprattutto se la stanza in questione è la camera da letto. Numerosi sono i dubbi e le perplessità. Meglio un grande lampadario o i piccoli faretti? Meglio puntare sulle applique? Ma dove è meglio posizionarle? Se avete una camera da letto a cui volete dare un'impronta un po' più moderna e siete in crisi con la scelta dell'illuminazione potete optare per le applique. Sono funzionali e alcune grazie al loro design particolare risultano essere molto moderne. Le applique per camera da letto moderne sono la soluzione se volete portare un po' di freschezza alla vostra stanza.Le lampade da parete che hanno l'aspetto più moderno sono quelle in vetro lucido trasparente o quelle in acciaio. Il loro design è minimalista, puro e pulito. Grazie a questa loro linearità sono anche facilmente adattabili ad ogni contesto e stile. La loro forma risulta essere studiata nei minimi dettagli e spesso fa sì che si creino particolari giochi di luce che rendono la camera da letto più accogliente e rilassante.

Dove collocare le applique in camera da letto

Per la camera da letto occorrono due tipologie di illuminazione: quella principale e quella secondaria. La prima serve per illuminare in modo uniforme tutta la stanza, la seconda è necessaria nel momento in cui arriva il momento di rilassarsi, magari dedicarsi alla lettura, creare un’atmosfera più intima e predisporsi al sonno notturno.



La soluzione tradizionale e intramontabile è rappresentata dalle abat jour, ma c’è un’ottima alternativa che preferiscono in molti: le applique. Ovvero le lampade da parete, che permettono di ottimizzare gli spazi lasciando libero il piano del comodino e hanno anche un notevole potere decorativo. Vengono posizionate ai due lati del letto, emettono fasci luminosi verso il basso, verso l’alto o in entrambe le direzioni.



Fra i modelli orientabili e regolabili e quelli fissi, in termini di praticità, senza dubbio vincono i primi per questioni facilmente intuibili. Ma molto influiscono i gusti personali, anche relativi all’estetica. In ogni caso, sarebbe opportuno installarli a un’altezza superiore a quella dell’occhio (da sdraiati) per evitare fastidi.



Per quanto concerne le lampadine, invece, ormai da un po’ l’opzione più gettonata coincide con i prodotti a Led, che consentono di risparmiare energia e durano a lungo. Tra l’altro, si può scegliere fra luce calda e fredda, quindi qualsiasi esigenza è soddisfatta.



C’è da aggiungere che le applique non fanno soltanto le veci delle abat jour da comodino. Possono anche illuminare un eventuale tavolo da toilette con specchio o essere utilizzate per mettere in risalto specifici elementi di arredo, ad esempio un quadro.

Scegliere le applique coordinate con il lampadario

Gli amanti degli abbinamenti perfetti non possono non essere tentati dai coordinati lampadario-applique. In alcuni casi, queste ultime sono l’esatta riproduzione del primo, cambiano soltanto le dimensioni. Ma ci sono anche set più originali e “dinamici”, realizzati per esempio negli stessi materiali e colori ma con forme differenti, sia pur non totalmente.



Proposte riconducibili a uno stile classico, per fare altri esempi, sono quelle caratterizzate dal medesimo paralume in tessuto oppure dalla forma a corolla. Più moderne, invece, le composizioni che vedono protagonisti il vetro e le forme a bulbo.



C’è il rischio di monotonia? Dipende dagli occhi di chi guarda, sicuramente, ma anche dai mobili scelti per la stanza. Se anche questi ultimi sono coordinati fra loro, in effetti l’insieme può risultare un tantino noioso. Ma d’altro canto arrivano i complementi – dai tappeti alle tende – che diventano gli strumenti giusti per sdrammatizzare e spezzare, aggiungendo note di vivacità.

Le applique adatte ai comodini