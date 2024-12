9 piante antizanzare per evitare le punture di insetto

La decorativa calendula che fa sparire le zanzare

È una parente stretta della margherita dei campi, la calendula, che decora balconi, terrazzi, giardini, con le sue cromie arancio-giallo-rosse. Ma i suoi fiori così vivaci, assieme alle sue foglie di un bel verde, sprigionano un odore talmente forte da allontanare zanzare e anche altri insetti.

Tanto è vero che per questo motivo è piantata persino negli orti vicino alle verdure come i pomodori, che in tal modo non vengono danneggiate dai parassiti.

Quindi, l’allegra calendula è una delle piante antizanzare per eccellenza nella sua azione di repellente naturale.

Prolifera in pieno sole e ha necessità di tanta acqua, per tutta la durata delle fioriture, fino al tardo autunno.

Pochi espedienti per averla sempre rigogliosa, in modo che porti in fondo il suo compito nei nostri confronti, cioè rendersi ripugnante nei confronti delle zanzare.