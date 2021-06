Outletarredamento.it sponsor del catamarano accessibile Lo Spirito di Stella

Redazione - 24 giugno 2021

WoW 2021, aria di Mare, aria di libertà

Al via l'attesissima edizione 2021 di WoW – Wheels on Waves, iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Lo Spirito di Stella, Onlus fondata dall'imprenditore vicentino Andrea Stella.

Il progetto ha la missione di abbattere le barriere architettoniche e, dal 2017, consente a persone di culture e abilità diverse di vivere l’esperienza indimenticabile dell’uscita in mare in barca a vela.



l catamarano Lo Spirito di Stella, lungo 18 metri, ha mollato gli ormeggi dopo la sosta invernale nei cantieri della Marina di S. Andrea a S. Giorgio di Nogaro (UD) ed è partito per la sua avventura estiva che lo vedrà navigare lungo le coste italiane nel segno del mare e dell'inclusione. Il programma? 34 giornate di uscite riservate ad associazioni e famiglie, con attracco in 8 porti: dopo Venezia il catamarano si dirigerà verso Rimini, La Spezia, Genova, Cagliari, Gaeta, Palermo e infine Brindisi, per l'appuntamento conclusivo, dal 15 al 17 ottobre.



Venezia, luogo evocativo per il catamarano, che da qui salpò per la sua prima avventura atlantica il 14 luglio del 2003, rappresenta nell'immaginario collettivo un'unica grande "barriera architettonica" per la sua particolare morfologia, costituita da 121 isole collegate da ponti. La città lagunare in realtà, grazie a un’efficace politica di trasporto pubblico e agli interventi avviati nel corso degli anni dall’amministrazione comunale, è riuscita a rendere accessibile alle persone con disabilità quasi il 70% della superficie della città storica. Il progetto “WoW” rappresenta una grande “famiglia inclusiva”, all'interno della quale ogni membro dell’equipaggio possa imparare a valorizzare le proprie diversità. Questo è lo spirito che ha animato le 4 precedenti edizioni; questo è lo spirito col quale si svolgerà anche l'edizione di quest'anno. Perché in libertà, sul mare, la disabilità possa diventare un’opportunità di vita.





Come si svolge Wheels on Waves

Ma in cosa consiste concretamente l'esperienza di Wow - Wheels on Waves? Diverse le attività previste, e totalmente gratuite. Per ogni uscita verrà imbarcato sul catamarano uno speciale equipaggio, composto da persone disabili e dai loro accompagnatori, che potranno cooperare nella conduzione dell'imbarcazione: verranno illustrate le regole di bordo, assegnati i ruoli, illustrati i fondamentali di navigazione e spiegato lo spirito di gruppo.



In tal modo ogni giornata sarà un concentrato di esperienze, emozioni e testimonianze e diventerà un simbolo di inclusione e di aggregazione. Il progetto WoW 2021 godrà del concorso del Ministero della Difesa grazie al supporto di Marina Militare e Capitanerie di Porto. A bordo del catamarano saranno ospitati gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) e i soci di Anafim onlus, l'Associazione che si occupa dell'assistenza ai figli con disabilità del personale militare e civile della Difesa.



L'intera campagna estiva de Lo Spirito di Stella si svolgerà nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid. A bordo, durante lo svolgimento delle uscite in mare, verranno adottate una serie di misure di prevenzione che coinvolgeranno i tre membri dell'equipaggio, peraltro vaccinati e sottoposti a controlli settimanali per verificare il loro stato di salute, ovvero il comandante e i due marinai, e gli ospiti. Per accedere al catamarano e prendere parte alle uscite in mare saranno richiesti una serie di adempimenti a carattere differente per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti. Si tratta di un rigido protocollo sanitario che ha l'obiettivo di rendere la permanenza a bordo sicura anche per le persone che si imbarcheranno successivamente sul catamarano.

Andrea Stella: velista, imprenditore e fondatore e Presidente Onlus Lo Spirito di Stella