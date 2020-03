Pavimenti in cemento stampato

Le caratteristiche di un pavimento in cemento stampato Ideal Work

Il cemento stampato è una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni nel campo dei materiali per rivestimenti. La tecnologia raggiunta garantisce la possibilità di ottenere delle pavimentazioni non solo facili da posare in opera ed estremamente funzionali, ma anche esteticamente gradevoli.



Grazie agli stampi per cemento e all’utilizzo di resine speciali , quello che era un rivestimento tipico delle grandi superfici industriali o dei parcheggi, oggi può essere utilizzato anche per ottenere degli eleganti effetti estetici sia per i locali commerciali, che per le abitazioni. Il pavimento in cemento è facile da applicare, ma questo non vuol dire che non ci sia bisogno comunque di una competenza tecnica adeguata.