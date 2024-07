Scegli un top cucina in gres porcellanato

Redazione - 19 febbraio 2024

Le caratteristiche che rendono il gres adatto ai top cucina

C’è un materiale perfetto per il top della cucina: è il gres porcellanato che, utilizzato in grandi lastre, regala all'ambiente un mood minimal e contemporaneo, dalle alte performance tecniche e dall’impatto visivo di grande livello.

Tra i vantaggi nella scelta di un top cucina in gres porcellanato: la superficie è compatta;

è igienico, robusto, antimacchia, antigraffi;

non teme le forti variazioni di temperatura;

durevole nel tempo, non si deforma né cambia colore;

è ignifugo ed ecologico, poiché può essere riciclato;

è impermeabile, facile da pulire, resistenze alle sostanze acide, ai cibi, alle bevande;

può essere scelto in numerosi effetti dalla forte matericità. La collezione The Top by Marazzi è dedicata al top della cucina, con tonalità e texture che richiamano terre lontane e marmi rari. Come il Silver Root, marmo turco solcato da venature decisamente “rocciose”, che vestono in modo mirabile top, lavelli, piani di lavoro e con tutta la garanzia della tecnologia Puro Antibacterial, che consente di eliminare fino al 99,9% di batteri e microorganismi presenti sulla superficie ceramica. La collezioneè dedicata al top della cucina, con tonalità e texture che richiamano terre lontane e marmi rari. Come il, marmo turco solcato da venature decisamente “rocciose”, che vestono in modo mirabile top, lavelli, piani di lavoro e con tutta la garanzia della tecnologial, che consente di eliminare fino al 99,9% di batteri e microorganismi presenti sulla superficie ceramica.

Massima personalizzazione per i top cucina in gres

I top cucina in gres porcellanato, non solo sono molto resistenti e praticamente inattaccabili a tutto, ma consentono un ottimo grado di personalizzazione grazie alla loro versatilità, ai numerosi effetti, pronti a soddisfare qualsiasi tipo di progetto.

Le grandi lastre di gres per il top della cucina hanno dimensioni che partono dal formato 90x180 cm per arrivare al 160x230 e al 160x320 (e oltre), il più indicato per avere un unico piano di lavoro, compreso il lavello, con spessori che oscillano tra i 10 e i 12 mm. Per quanto riguarda le finiture e gli effetti, con il gres porcellanato si possono scegliere top che spaziano nelle numerose varianti del marmo naturale e di altre pietre, alla naturalità del legno, all'attualissimo cemento, con tante tonalità dalle gradazioni più nuove e interessanti.

Boost è la collezione in gres effetto cemento proposta da Atlas Concorde, look metropolitano ed elegante nel top realizzato con le ampie lastre dal formato 162x324cm.

Lavello integrato nel piano cucina in gres per una perfetta uniformità

Grazie alle grandi lastre in gres porcellanato, è possibile realizzare progetti in cui il lavello può essere integrato nel piano cucina, con un risultato uniforme e di grande appeal.

Il gres nel formato extra large garantisce infatti superfici uniche, senza tagli o giunture.

Il lavello integrato nel top è una soluzione grandemente scelta nelle cucine dal design moderno.

Non solo la perfezione estetica, ma anche l’igiene, la robustezza, la durata nel tempo, fanno di questo top cucina in gres porcellanato integrato col lavello una soluzione molto apprezzata, attorno a cui comporre con raffinatezza il resto dell’arredo di questo ambiente. La non porosità del gres e quindi il non assorbimento di liquidi e/o macchie rendono molto pratico questo piano di lavoro con il lavello subito attivo a pulire ogni preparazione culinaria effettuata.

Una pulizia immediata che rende il tutto ancora più sano.

Da SapiensStone by Iris Ceramic Group piano di lavoro e lavello sono un tutt’uno ottenuto con le lastre 160x320 del gres effetto Calacatta Statuario, un marmo bianco con finitura naturale e lucidata che regala una marcia in più alla cucina contemporanea.

Come pulire il top cucina in gres porcellanato ed averne cura nel tempo