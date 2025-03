Pergolato da giardino, per vivere all’aria aperta

Pergolato da giardino senza permessi

L'edilizia libera annovera il pergolato da giardino tra le opere che non richiedono permessi per l'installazione. Le pergole, nelle versioni autoportanti o addossate alla parete, sono equiparate a dei tendaggi esterni. Si tratta anche in questo caso di soluzioni che possono essere rimosse facilmente.

Tuttavia, è fondamentale che la struttura non violi i diritti comunali paesaggistici, urbanistici o architettonici. Se abiti in un condominio consulta l'amministratore. Devi sapere che la norma impone una distanza minima di 3 metri dall'apertura del piano superiore per non pregiudicare il diritto di veduta di terze persone.

Alba Butterfly di Corradi prevede una nuova copertura con impacchettamento del telo estremamente performante. Un sapiente mix tra eleganza e funzionalità che esalta il savoir fair e la qualità made in Italy.