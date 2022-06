Design e personalizzazione con la basculante Berry di Hörmann

Ad oggi la porta da garage più diffusa in Europa, la celebre basculante "Berry" deve il suo successo alla geniale intuizione di Hermann Hörmann che, a metà del secolo scorso, ebbe il coraggio di industrializzarne la produzione nella sua officina a Steinhagen, in Germania. In circa 60 anni questa chiusura residenziale è diventata uno dei simboli della qualità del marchio Hörmann, contraddistinguendosi per le elevate performance in termini di resistenza e sicurezza. Sono la struttura del telaio zincato in speciali tubi rettangolari e i sostegni orizzontali ad assicurare al modello Berry ottime performance in termini di stabilità. Questa porta da garage, inoltre, è caratterizzata da uno scorrimento leggero e silenzioso, consentito dai componenti in grado di adattarsi perfettamente l’uno all’altro (sospensione a 4 punti, guide e ruote di scorrimento in materiale sintetico resistente all’abrasione, listelli laterali in gomma e grappoli di molle regolabili). Robusta ed evoluta, questa porta da garage è dotata di guide di scorrimento con sicurezza d’arresto in apertura e di protezione salvadita. In aggiunta sono abbinabili anche due tipologie di motorizzazione: ProMatic o l’evoluta Supramatic, più performante in termini di velocità e prestazioni. Entrambe le motorizzazioni sono dotate di sistema Bisecur, che codifica il segnale radio con la crittografia AES a 128 bit, utilizzata anche per l’online banking.

