Scopri le migliori piastrelle per bagno piccolo

I migliori formati per le piastrelle del bagno piccolo

Tuttavia, le piastrelle non devono essere troppo grandi rispetto alle proporzioni del bagno , altrimenti si corre il rischio di ottenere tagli antiestetici. Per evitare questo inconveniente, i formati consigliati sono 60x60 cm, 15x60 cm e 30x60 cm. L'uso di piastrelle troppo piccole, invece, potrebbe creare un effetto griglia poco piacevole.

Una soluzione vincente consiste nell'utilizzo di piastrelle di grande formato , che sono in grado di allargare visivamente gli spazi e di donare un senso di maggiore volume. Per un risultato ottimale, è consigliabile posare queste piastrelle con fughe di 2-3 mm. Il pavimento del bagno può essere rivestito con piastrelle di dimensioni 60x60 cm o 30x60 cm , specialmente se la stanza è di forma allungata.

Scegliere con attenzione le piastrelle per il bagno piccolo è il primo step per ottenere un ambiente funzionale ed esteticamente gradevole. Con l'innumerevole scelta di piastrelle in commercio, che variano in termini di dimensioni, colore e resa, è possibile rispettare alcune regole generali per far sembrare il bagno più grande, anche se la stanza è piuttosto piccola.

Quali sono i colori più adatti alle piastrelle per bagno piccolo

Per realizzare pareti decorative, ad esempio, è possibile combinare cementine geometriche con un fondo minimal, oppure utilizzare un rivestimento scuro per marcare una singola parete in un ambiente altrimenti chiaro. In ogni caso, la scelta dei colori dovrebbe sempre essere orientata dallo stile dell'arredamento presente nel bagno.

I colori chiari , come il bianco, il beige, il verde acqua e il rosa, sono particolarmente indicati per i bagni di piccole dimensioni, poiché riflettono la luce e contribuiscono a creare l'impressione di uno spazio più ampio e arioso. Tuttavia, per ottenere un effetto più dinamico, è possibile sperimentare anche l'uso di colori scuri abbinati ad arredi chiari. L'uso ben studiato del contrasto può contribuire ad enfatizzare i volumi e gli spazi, evitando però di appesantire l'ambiente con decorazioni e colori troppo accesi.

Le piastrelle adatte al pavimento nei piccoli bagni

Per il pavimento del bagno, le piastrelle in grès porcellanato rappresentano la scelta più pratica e versatile. Questo materiale è in grado di resistere all'umidità senza assorbire liquidi o accumulare muffe, germi e batteri. Inoltre, il gres porcellanato è facile da pulire e mantenere come appena installato, garantendo un ambiente igienizzato e sicuro. Compatto e non poroso, il gres porcellanato è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di finitura, tra cui l'effetto legno e pietra naturale, due delle opzioni più apprezzate anche in ambienti di piccole dimensioni come i bagni.

In caso di bagni di piccole dimensioni, il pavimento può essere il protagonista del progetto, divenendo un grande tappeto ceramico che si distingue dalle pareti difficili da valorizzare.

Vi consigliamo di abbinare alla piastrelle per bagno piccolo arredi e sanitari sospesi per interrompere il pavimento il meno possibile, attirando l'attenzione sulla finitura scelta. Il gres porcellanato offre un'ampia gamma di possibilità per personalizzare il proprio bagno, combinando praticità, durata e bellezza estetica in un'unica soluzione.