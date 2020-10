Scopri insieme a noi il robot da cucina Electrolux

Redazione - 01 febbraio 2019

Robot da cucina della Expressionist Collection by Electrolux

Questa guida è dedicata al robot da cucina della collezione Expressionist Electrolux. Un apparecchio pratico e potente, un aiutocuoco che permette di risparmiare tempo e fatica durante la preparazione dei pasti. Col suo motore da 1.000 Watt è capace di lavorare qualsiasi ingrediente assicurando sempre risultati ottimali.



I programmi preimpostati di cui è dotato questo robot da cucina si traducono nella possibilità di impastare, tritare, tagliare, mescolare, amalgamare e sminuzzare i cibi più diversi; la velocità cambia proprio in base al tipo di alimento, il che è un’ulteriore garanzia in termini di risultato.



L’apparecchio si caratterizza anche per le due lame orizzontali multifunzione rivestite in titanio TruFlow, che muovono gli ingredienti verso il centro del recipiente per risultati precisi e uniformi. Vuoi saperne ancora di più, stai cercando di capire che questo robot da cucina sia adatto a te? Continua a leggere.

Le funzioni principali

Abbiamo già visto alcune delle peculiarità del robot da cucina Electrolux Expressionist Collection: il motore da 1.000 Watt, la disponibilità di programmi preimpostati, le lame multifunzione rivestite in titanio. Vediamo subito le altre: Altezza : 387 mm.

: 387 mm. Larghezza : 245 mm.

: 245 mm. Profondità : 182 mm.

: 182 mm. Lunghezza cavo : 1 metro.

: 1 metro. Stainless steel knife.

Tasto Pulse (miscela gli ingredienti fino a quando lo si tiene premuto).

(miscela gli ingredienti fino a quando lo si tiene premuto). 5 livelli di velocità.

Ciotola per impasti in plastica da 3 litri con maniglia e beccuccio.

Il recipiente XL e gli accessori di questo robot da cucina Electrolux sono realizzati in materiale privo di bisfenolo A e ftalati (BPA free). La confezione comprende un disco affettatrice regolabile a diversi spessori, un disco per grattugiare, un disco per tagliare a julienne fine e grossolana.



E ancora, un disco per preparare cibi in wok o patate fritte, una lama per impastare, un disco per montare a neve e una spatola. Come si può facilmente dedurre, la “fornitura” è decisamente ricca.

Robot da cucina Electrolux: programmi

I programmi preimpostati di cui è dotato il robot da cucina della Expressionist Collection di Electrolux sono 5, ovvero (come si vede chiaramente in questa foto): Chop : tritare.

: tritare. Cut : tagliare.

: tagliare. Whisk : frullare e sbattere.

: frullare e sbattere. Pulse (che permette pure di tritare il ghiaccio).

(che permette pure di tritare il ghiaccio). Cough: impastare.

Importante aggiungere che ciascun accessorio dispone di un’incisione della funzione per cui è stato realizzato, che rende l'utilizzo estremamente intuitivo. Per le lavorazioni più complesse (ad esempio massima quantità di impasto per il pane) il robot non deve essere usato per oltre 90 secondi di fila.



Al termine della lavorazione, bisogna subito rimuovere il coperchio, l’accessorio e il perno dal recipiente di lavorazione prima di togliere il cibo pronto. Occorre eliminare sempre i semi grandi e duri, come quelli di avocado o di mango, prima di introdurre gli ingredienti nel recipiente o attraverso il foro per l’inserimento ingredienti sul coperchio.

Dove trovare il robot da cucina Electrolux Expressionist Collection