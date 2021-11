Il mobile come pezzo unico: conosciamo da vicino Tiferno Mobili

Redazione - 10 novembre 2021

1- Tiferno Mobili: sapienza artigianale e spirito creativo

Un prodotto dal valore unico. Questo è il concetto chiave che si cela dietro le opere di Tiferno Mobili. L'azienda a conduzione familiare, con sede nelle campagne umbre, da oltre 40 anni realizza mobili in stile classico e in arte povera secondo la tradizione umbra e toscana, con l’obiettivo di esprimere armonia stilistica ed eleganza classica all’interno di ogni suo prodotto.



La straordinaria qualità di ogni dettaglio è visibile soprattutto nei piccoli tocchi, eseguiti con sapiente maestria dai decoratori artigiani e dai pittori che vi lavorano. Ogni elemento è ideato e progettato a partire dai gusti del committente, dall’ambiente in cui l’opera verrà inserita e dalla costante ricerca di modellarsi sui nuovi canoni estetici.



Per questo motivo non esiste un pezzo replicato in serie e stoccato in magazzino ma ogni creazione è unica e sartoriale, nata dal contatto e confronto diretto con il cliente, che decide come personalizzare il mobile che acquisterà. Infine, si aggiunge l’influenza dell’anima di ogni artigiano che, con il suo estro creativo, contribuisce a dare alla luce composizioni ogni volta innovative.



L’evoluzione di un’azienda che ha mantenuto un’identità ben definita

Nata con lo scopo di riunire tutta la conoscenza artigiana locale in un ambiente unico per poi rivendere i prodotti a terzi, nel corso degli anni Tiferno ha ampliato notevolmente la sua gamma espressiva, introducendo elementi nuovi e collezioni innovative, arrivando via via ad un pubblico sempre più vasto ed eclettico, anche oltre Europa.



Oggi arreda ogni locale della casa con i suoi mobili e complementi, ma produce anche porte interne, arredo bagno e parquet. La totale padronanza della materia lignea permette infatti di reinterpretare ogni prodotto secondo linee artistiche senza tempo, che acquistano con il passare degli anni maggior fascino e pregio.



Proprio per questa peculiarità, Tiferno lavora a strettissimo contatto sia con la committenza privata sia con vari studi di architettura e interior design, per ricreare temi decorativi unici, partendo sempre dallo studio del concept di base per poi passare alla progettazione dell’intero manufatto.

Scopri come nascono i mobili classici e in arte povera della tradizione umbra e toscana

Uno dei punti cardine dell’azienda è il radicato legame con il territorio umbro-toscano, da cui gli artigiani traggono ispirazione e costante richiamo. In Umbria sono tantissime le aziende che si dedicano alla lavorazione del legno nobile, in quanto questa terra è ricca di boschi di noce, frassino o ciliegio, concentrate soprattutto nella zona dell’Alta Valle del Tevere, come Città di Castello dove ha sede Tiferno.



Gli arredamenti lignei partono dalla tradizione e dal concetto di “arte povera”, ovvero la produzione di mobili rustici, più essenziali e lineari rispetto ai più elaborati barocco-rinascimentali. In realtà, ad oggi, questa definizione viene rivisitata e trasformata per adattarsi allo stile moderno e assolutamente unico dei complementi d’arredo che vengono realizzati. La conoscenza delle tecniche originali permette inoltre di procedere coscienziosamente per massimizzare la conservazione di queste opere di elevato valore, garantendone la funzionalità nel tempo.

L’arredo come progetto sartoriale