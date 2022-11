Tutto quello che c’è da sapere prima di comprare una casa all’asta

Redazione - 07 novembre 2022

Dall’aggiudicazione al trasferimento tutti i passaggi per comprare una casa all’asta

Il primo passo per comprare una casa all’asta è sicuramente quello di trovare i relativi annunci.

Sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia sono caricati tutti i dati relativi agli immobili all’asta in Italia, ma si possono anche consultare siti specializzati, dove ricercare gli immobili per regione e provincia.

Per muoversi mirati, soprattutto all’interno di un determinato territorio, è consigliato cercare gli annunci sul sito del Tribunale competente per la zona a cui si è interessati o sul sito dell’Istituto vendite locale.



L’avviso di vendita solitamente fornisce anche tutte le informazioni sul tipo di asta e, ancor più tutte, le indicazioni su come partecipare. Se la gara prevede rilanci occorre però presentarsi al luogo dell’asta in Tribunale o su piattaforma telematica, mentre se non sono previsti, vince chi offre di più . L’aggiudicatario dovrà poi pagare l’immobile nei tempi indicati (di solito 120 giorni) e, solo una volta saldato il prezzo, il giudice firmerà il decreto di trasferimento che sancisce il diventare proprietari.

Ecco i vantaggi del comprare una casa all’asta

Il primo vantaggio di comprae una casa all’asta sta nel risparmio sul normale prezzo di mercato dell’immobile che s’intende acquistare. Gli immobili oggetti d’asta sono infatti proposti ad un prezzo nettamente inferiore (a volte anche del 40% sul valore di mercato), rispetto all’ordinario valore.



Si tratta di un fattore economico non indifferente e in grado di far risparmiare subito in partenza grandi cifre per chi è intenzionato a investire sulla casa di proprietà, pur limitando i costi: basta pensare che su un valore stimato di 200 mila euro, se ne andranno ad accantonare all’incirca 80 mila!



Ma non è tutto. É possibile, infatti, che per un qualche motivo, l’immobile oggetto d’asta non sia venduto subito al primo colpo durante la prima seduta, ma che il giudice indica una nuova seduta. In questo caso, rispetto al valore di partenza, il valore di vendita dell’immobile calerebbe di un ulteriore 25%.

Come comprare case all’asta senza rischi

Comprare una casa all’asta può nascondere alcune insidie che, con le giuste attenzioni, possono però essere facilmente scansate.

È bene sapere che quando un immobile viene proposto ad un prezzo molto basso o quando l'asta va deserta - accade quando nessuno è interessato ad acquistare l'immobile, neanche per l'importo corrispondente all'offerta minima - sussistono alcuni fattori che possono incidere effettivamente sulla convenienza dell’occasione



Da tenere presente che: chi acquista all’asta è tenuto a pagare interamente i debiti condominiali preesistenti

preesistenti possono essere presenti trascrizioni pregiudizievoli che si trasmettono al nuovo acquirente (da conoscere!)

che si trasmettono al nuovo acquirente (da conoscere!) i cosiddetti “costi occulti” possono gravare (e di molto) sul compratore: problemi occulti legati a tubature, fondamenta, necessari ammodernamenti che si ripercuoterebbero inevitabilmente sulle tasche dell’acquirente.

Comprare casa all’asta tramite agenzia aiuta