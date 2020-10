Come abbinare letto e comodini? Qui tutte le risposte

Dimensioni a confronto nell'abbinamento di letto e comodini

Letto matrimoniale con comodini integrati AMANDA By Domkapa

Comodino con cassetti MORFEO By Giorgetti

Comodino in legno massello con cassetti TUBE de i 4 Mariani

Abbinare letti e comodini può essere davvero semplice ma è sempre importante valutare in base alle esigenze, al gusto e allo spazio a disposizione.

Si possono scegliere piccoli comodini o soluzioni più importanti che possono essere sia d’appoggio a terra, sia a parete sospesi, sia a boiserie come mensole che mediante agganci, corrano lungo la parete a ricreare movimento e dinamismo.

Esistono due possibilità di abbinamenti, in termini di dimensioni: