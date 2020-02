Comodini di piccole dimensioni e grande utilità

Come arredare con i comodini sospesi piccoli

Elemento irrinunciabile della zona notte, il comodino oggi assume forme nuove che si allontano dalla tradizionale immagine in cui veniva coordinato al letto e agli altri contenitori. Soprattutto quando abbiamo a che fare con ambienti piccoli, nuove idee salvaspazio vengono in nostro aiuto, come ad esempio mensole e vani a giorno sospesi , che liberano lo spazio a terra.

3 bellissimi comodini piccoli e stretti

Lo stile eclettico dei comodini piccoli bianchi

Se la posizione del comodino è fissa, forma e finitura possono invece spaziare e assumere le più diverse configurazioni. Un modello però sempre attuale è di certo il comodino bianco, in legno, metallo o anche in vetro, poiché, grazie alla neutralità del suo colore si adatta ad ogni ambiente e può essere abbinato a qualunque punto luce, accessorio e dettaglio.

Qualsiasi nuance assuma la zona notte, ci sarà sempre spazio per una piccola e compatta soluzione total white ai lati del letto. Ne proponiamo una davvero originale in foto. Si tratta del contenitore Ring di B_Line, disegnato da Joe Colombo negli anni ’60. Modulare e versatile può essere composto in verticale e può fungere da tavolino. Dotato di ruote, è realizzato in lamiera, ha piani in rovere e due aperture circolari.