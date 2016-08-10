Cos'è un accertamento tecnico preventivo

L' accertamento tecnico preventivo è un procedimento che può essere richiesto in casi di particolare urgenza, dettata da fattori di diversa natura: - il pericolo di alterazione dei reperti o delle prove o di un loro possibile deterioramento - il rischio di alterazione di luoghi o circostanze - il bisogno di recuperare oggetti o di rientrare in possesso di luoghi o cose - in generale in tutti quei casi in cui la situazione non possa essere lasciata come risulta al momento ma debba essere riportata allo status quo ante. L’ATP, (questo è l'acronimo di accertamento tecnico preventivo), è regolamentato in base agli artt. 692-696 del Codice Civile, secondo i quali esso deve essere richiesto proponendo ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente, informandone la controparte. Nel caso in cui ritenga di accogliere il ricorso, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) stabilendo una data per la sua convocazione, una data prevista per l'inizio degli accertamenti peritali ed una per il termine ultimo entro e non oltre il quale dovrà essere depositata la perizia. Un accertamento tecnico preventivo è un provvedimento straordinario a cui bisogna necessariamente ricorrere nelle prime fasi di una causa in corso e comunque prima che il giudizio sia emesso. Tale accertamento è infatti "preventivo" e lo scopo è, o meglio, era, quello di accertare condizioni e circostanze. Prima della recente variazione alla normativa, infatti, l'ATP, rivestendo carattere di urgenza e dovendo essere depositato prima che tutte le prove, le testimonianze, i documenti e le informazioni venissero acquisiti agli atti, era soggetto a tutta una serie di regole che ne limitavano e ne restringevano il campo d'azione e le procedure consentite.