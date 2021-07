Accessori per bagno indispensabili per organizzare lo spazio

Redazione - 22 novembre 2015

Arredo bagno, funzionalità "al dettaglio"

Un tempo limitato a pochi e semplici modelli di mobili, oggi l’arredo bagno offre una grande varietà di soluzioni, che arredano e organizzano la stanza del benessere rispondendo a gusti, stili, esigenze anche molto diversi. I mobili, dunque, sanno garantirci tutta la funzionalità e il comfort richiesti nell’ambiente bagno, in cui gli oggetti dedicati alla cura di sé e di uso quotidiano sono tanti e diversi e vanno tenuti in ordine. Per farlo ci viene in aiuto l’ampia gamma di accessori per bagno proposti dalle aziende produttrici e pensati per organizzare, invisibili, lo spazio interno ai mobili, oppure per completare l’arredo con la loro praticità. Cerasa, per attrezzare gli interni e i cassetti dei propri mobili per il bagno, propone anche una serie di utilissimi accessori, compatibili con tutte le collezioni moderne e di design del brand. Realizzati in metacrilato, possono essere inseriti all’interno di contenitori con anta o con cassetti.

Ogni cosa al posto giusto

E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori in metacrilato per cassetto, posizionabili sul fondo, sulle guide, o sul retro: in questo modo è possibile organizzare al meglio lo spazio; l’offerta Cerasa prevede scatole portaoggetti di varie misure, porta trucchi, porta Kleenex, porta phon…; inoltre ogni cassetto può essere fornito con tappeto salvagocce. Gli accessori in metacrilato possono essere fissati anche all’interno delle ante dei pensili: questo permette di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione, garantendo massima praticità. Alcuni articoli prevedono la sacca portabiancheria: è disponibile in varie misure, viene realizzata in tela e può essere facilmente rimossa per essere lavata; si tratta di una soluzione elegante soprattutto per le composizioni pensate per arredare bagni anche con la funzione di lavanderia. Per migliorare la funzionalità, è possibile inserire all’interno delle basi o dei cassetti le luci di cortesia: non è necessaria la predisposizione elettrica perché sono elementi removibili e ricaricabili tramite il cavetto usb in dotazione.

I portasciugamani, complemento immancabile

In bagno, a completare l'arredamento, le aziende forniscono anche una serie di accessori e complementi che garantiscono funzionalità e comfort e che sono dettagli di stile in grado di personalizzare la stanza secondo gusto ed esigenze personali. Cerasa propone diversi modelli di portasciugamani davvero esclusivi: si tratta di articoli che, oltre ad essere molto funzionali, spesso diventano un vero oggetto d’arredo. Per dare carattere alle composizioni, inoltre, è possibile scegliere elementi in lamiera, materiale oggi di gran moda nell’arredo: disponibili laccati opachi in qualsiasi tonalità, possono essere accostati agli elementi tradizionali per ottenere un risultato estetico quanto mai attuale. In foto: un esempio di barra in lamiera, disponibile anche nella versione con illuminazione a led e presa-interruttore. Vi possono essere applicati portasciugamani cromati ed accessori in metacrilato quali porta bicchiere, specchio ingranditore, magnete… Una soluzione che coniuga design a praticità.

