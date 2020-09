Colori e abbinamenti per la zona studio in casa

3 consigli per scegliere il colore adatto alle pareti

Due diversi stili d'arredo per un angolo studio in grigio. Fonte: Pinterest

In tempi di smart working risulta fondamentare ricreare un angolo studio idoneo e non improvvisato, provvisto di tutto l’occorrente per svolgere nel migliore dei modi la propria attività lavorativa. La scrivania deve essere grande abbastanza, la seduta il più possibile ergonomica, tutto l’occorrente a portata di mano, l’illuminazione estremamente funzionale e… il colore delle pareti il più adatto possibile . Andiamo ad approfondire questo aspetto, suggerendo 3 fattori da considerare prima di munirsi di vernice e pennello:

Perché prediligere i colori freddi

3 colori perfetti e i giusti abbinamenti

Non per forza dobbiamo scegliere colori freddi per arredare l’angolo studio domestico. Come già accennato, la nostra indole, il nostro stile, il contesto, lo stimolo che ricerchiamo, sono tutti fattori che orientano la scelta della tinta perfetta delle nostre pareti domestiche.

Vediamo quindi 3 colori ad hoc per l’home office e i loro relativi abbinamenti: