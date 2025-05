Scrivania a scomparsa salvaspazio: per guadagnare centimetri

Perché scegliere una scrivania a scomparsa salvaspazio

La scrivania a scomparsa salvaspazio non è soltanto una soluzione d’emergenza ma un ottimo espediente studiato per un utilizzo frequente.

È un complemento d’arredo di facile installazione e adatto ad ambienti domestici piccoli. Che tu viva in un monolocale, bilocale o abbia bisogno di un ufficio in casa, oggi esistono modelli per ogni esigenza e budget.

Si mimetizza visivamente senza alterare l’estetica complessiva della stanza con linee pulite e geometrie essenziali.



Home Office di Clei è un mobile contenitore con scrivania a scomparsa. Le sue ante si chiudono a battente: quella centrale ha un'apertura a ribalta e si trasforma in un comodo scrittoio.