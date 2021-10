Gli scrittoi, nuovi protagonisti dell'arredo di casa

Lo scrittoio nuovo protagonista degli spazi domestici

La pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere la casa e ci ha portati a concepire in maniera diversa gli spazi domestici, che si sono fatti fluidi, per accogliere differenti attività: in casa si lavora, ci si dedica al fitness, ci si rigenera. Lo smart working, modalità lavorativa oramai diffusa ha favorito la riscoperta di arredi che sembravano ormai tramontati, a cominciare dallo scrittoio.



Un mobile oggi estremamente versatile, che presenta forme e strutture diverse a seconda delle esigenze. Perché non è solo l’elemento fondamentale per chi opera in smart working e necessita di allestire un home office, ma anche la soluzione perfetta per i momenti da dedicare allo studio, oppure come pratica toeletta da collocare accanto al letto.

Lo scrittoio arricchisce gli ambienti dal punto di vista stilistico, consente di personalizzarli meglio, si integra perfettamente nel living ma anche nella camera da letto; può anche essere posizionato lungo un corridoio o all’ingresso. Viene realizzato con materiali di pregio ed estrema è la cura dei dettagli.



L’offerta in commercio si fa sempre più ampia, qui vogliamo proporre esempi che meritano attenzione per il grado di funzionalità offerto e per il design. Cominciamo dalla riedizione dell’iconico D.847.1 in noce nazionale – con puntali d’ottone - creato negli anni Quarante da Gio Ponti per Molteni&C, resa possibile grazie al progetto progetto Heritage Collection di Molteni&C in collaborazione con i Gio Ponti Archives. Eccolo, col piano dai terminali curvati che fa pensare all’ala di un areo, con il cassetto sottostante, con le sue forme arrotondate e al contempo slanciate.