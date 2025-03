Applique da parete per esterni, per illuminare con eleganza l'outdoor

Qual è l'altezza ideale per posizionare l'applique da esterno

L'altezza ideale per installare l'applique da esterno dipende dall'utilizzo previsto e dall'effetto estetico desiderato. È consigliabile collocarla all'altezza della parte superiore del portoncino d'ingresso o leggermente più in basso. In questo modo si assicura un'illuminazione perfetta per un'entrata in casa sicura. Se serve ad evidenziare un punto di pregio o un elemento d'arredo occorre posizionarla in modo che colpisca con precisione tale area.

In linea di massima, se montata troppo in basso potrebbe limitare la diffusione della luce; nel caso contrario rischierebbe di perdere efficacia. È sempre importante tenere conto delle caratteristiche architettoniche dello spazio e delle sue esigenze specifiche.

Charlotte di Slamp è realizzata in acciao opportunamente trattato per garantire la massima resistenza. Il suo design a nido d'ape regala suggestivi giochi di luci ed ombre.