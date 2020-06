Il salotto en plein air firmato Prezioso Casa

Redazione - 22 giugno 2020

4 consigli utili per progettare l’outdoor

Lo spazio esterno di casa se ben studiato può avere una grande importanza nella vita delle persone poiché offre la possibilità di trascorrere tempo piacevole e di qualità all'aria aperta. La progettazione dell'outdoor richiede una oculata suddivisione degli spazi, affinché possano diventare una gradevole estensione della casa in cui vivere piacevoli momenti di condivisione e di relax.



Nel caso di un giardino, è possibile creare una suddivisione in due ambienti: ambiente attiguo alla casa nel quale predisporre una gradevole veranda oppure una copertura con tende, in continuità con l’interno nel quale andare ad inserire sedie e tavoli per pranzare e cenare all’aperto, godendo del panorama naturalistico ma comunque vicino casa;

uno spazio esterno, più a contatto con la natura, dove poter completare l'ambiente con gazebo, tende e ombrelloni, per godere di momenti di relax pomeridiani o serali. Lo spazio potrà essere arricchito con divani e poltrone da esterni, dove organizzare party e aperitivi in compagnia. Pouf, panche e cuscini a terra potranno completare lo spazio con eleganza, stile e funzionalità. In questo caso è possibile arricchire lo spazio con pergolati coperti da piante rampicanti per un tocco di romanticismo.

Se invece lo spazio esterno è un terrazzo, sarà possibile trasformare l’ambiente outdoor in una piccola oasi esterna grazie ad alcuni accorgimenti progettuali: scegliere con cura gli arredi e bilanciare attentamente verde e mobili , è possibile dare vita a spazi relax di grande stile: suddividere il terrazzo in più zone può essere un’idea, definendole in base all’uso. Area pranzo, area barbecue, area riposo e salotto con solarium, sapranno soddisfare ogni tipo di esigenza;

creare un sistema di vasi che possano riprodurre un effetto avvolgente naturalistico, anche con piante rampicanti o piccoli arbusti che valorizzino lo spazio.

Per la realizzazione di spazi esterni e per l’acquisto di mobili di qualità è importante rivolgersi a negozi qualificati che sappiano seguire il cliente dall’idea alla progettazione finale, consigliando arredi adeguati in grado di creare non solo spazi ma stati emozionali. Prezioso Casa, mediante una continua ricerca e aggiornamento, offre uno spazio espositivo di undicimila metri quadri e l'apposita area Se invece lo spazio esterno è un, sarà possibile trasformare l’ambiente outdoor in una piccola oasi esterna grazie ad alcuni accorgimenti progettuali:Per la realizzazione di spazi esterni e per l’acquisto di mobili di qualità è importanteche sappiano seguire il cliente dall’idea alla progettazione finale, consigliando arredi adeguati in grado di creare non solo spazi ma stati emozionali., mediante una continua ricerca e aggiornamento, offre uno spazio espositivo di undicimila metri quadri e l'apposita area PREZIOSO GARDEN , con allestimenti emozionali e coinvolgenti nel quale il cliente potrà trovare la soluzione adeguata ad ogni richiesta. Inoltre, in negozio sarà possibile avere a disposizione arredatori esperti che ci aiuteranno a progettare al meglio il giardino soddisfacendo ogni richiesta.

Quali materiali prediligere per i mobili da giardino

Per definire lo styling e il design di uno spazio esterno è importante valutare con cura la scelta dei materiali dei mobili che lo caratterizzeranno. È fondamentale preferire sempre marchi affidabili che garantiscano la qualità dei materiali e delle lavorazioni, affidandosi a nomi che possano garantire caratteristiche qualitative alte, ottimo livello materico senza prescindere dal design e dallo stile.



Prezioso Casa a questo proposito offre marchi di design di alto livello qualitativo che possano soddisfare anche la più ricercata delle esigenze dei clienti nel reparto interno dedicato all’outdoor, Prezioso Garden: Emu : design innovativo, estrema funzionalità, qualità materica e innovazione tecnica per arredi da esterno essenziali e durevoli nel tempo, capaci di unire le persone mediante estetica, comfort, sostenibilità, con tavoli, sedie, divani e complementi caratterizzati da calore e convivialità tutta italiana;

: design innovativo, estrema funzionalità, qualità materica e innovazione tecnica per arredi da esterno essenziali e durevoli nel tempo, capaci di unire le persone mediante estetica, comfort, sostenibilità, con tavoli, sedie, divani e complementi caratterizzati da calore e convivialità tutta italiana; Nardi : design per esterni in resina destinati ad ambienti contract e residenziali, frutto di una approfondita ricerca in ambito di design e alta qualità, ambasciatore dello stile italiano nel mondo mediante allegria dei colori e semplicità delle forme;

: design per esterni in resina destinati ad ambienti contract e residenziali, frutto di una approfondita ricerca in ambito di design e alta qualità, ambasciatore dello stile italiano nel mondo mediante allegria dei colori e semplicità delle forme; Corradi : sintesi perfetta tra forma ed essenza definisce lo stile di Corradi, brand riconosciuto a livello internazionale per l’arredo da esterno. Pergole bioclimatiche, vele e Pergotende sono realizzate mediante un oculato lavoro sartoriale e su misura proprio come nei laboratori artigianali al fine di definire spazi outdoor da vivere in ogni periodo dell’anno. Dettagli curati minuziosamente e design all’avanguardia, massima possibilità di personalizzazione, dove qualità e innovazione sono il leitmotiv aziendale;

: sintesi perfetta tra forma ed essenza definisce lo stile di Corradi, brand riconosciuto a livello internazionale per l’arredo da esterno. Pergole bioclimatiche, vele e Pergotende sono realizzate mediante un oculato lavoro sartoriale e su misura proprio come nei laboratori artigianali al fine di definire spazi outdoor da vivere in ogni periodo dell’anno. Dettagli curati minuziosamente e design all’avanguardia, massima possibilità di personalizzazione, dove qualità e innovazione sono il leitmotiv aziendale; Vondom: chiave del successo, la cultura del Design mediante la quale nascono nuove collezioni per dare spazio a nuove dimensioni, in un dialogo tra forme e contesto. I pezzi di Vendom trasformano uno spazio in ambiente glamour unico e straordinario, in grado di creare atmosfere nate dai più grandi ambasciatori del design come Fabio Novembre, Stefano Giovannoni, EugeniQuitllet, Ora Ïto, RossLovegrove, Karim Rashid, Javier Mariscal. Tecnologia di alta precisione e qualità con materiali sostenibili, nel rispetto di ogni ambiente.

Le pergotende per creare spazi vivibili all’aperto

Per vivere al meglio l'outdoor, anche durante le giornate più calde e assolate, una soluzione ottimale è costituita dalle pergotende, che consentono di creare veri e propri salotti outdoor in cui ripararsi dal sole o dal maltempo.

Da Prezioso Casa avrete a disposizione un'ampia gamma di pergotende, prodotte da uno dei marchi tra i più affidabili del settore. Pergotenda® Corradi è un sistema brevettato di copertura scorrevole a impacchettamento capace di coniugare tecnologie d’avanguardia, materiali innovativi e design di alto livello.



Le soluzioni sono disponibili in diverse varianti stilistiche e materiche , dall’alluminio al legno, autoportante oppure ancorata alla parete verticale, in soluzione piana oppure inclinata, con chiusura sui quattro lati oppure aperta a giorno con soluzione a vetrate scorrevoli oppure Ermetika®XL in tessuto di PVC Cristal trasparente al 100%, protezione verticale ideata da Corradi per Pergotenda®al fine di realizzare verande chiuse dove esterno e interno si fondono in un dialogo di ambienti, spazi e design.



Lo styling e il design della linea Pergotenda® si differenzia per quindici diverse tipologie: Flux , linee curve per un design essenziale e moderno in alluminio dallo stile elegante e versatile;

, linee curve per un design essenziale e moderno in alluminio dallo stile elegante e versatile; Palladia , per un classicismo essenziale senza tempo, pergola in acciaio inox e alluminio caratterizzata da linee decise ed essenziali, mix tra tecnologia e modernismo per durare nel tempo;

, per un classicismo essenziale senza tempo, pergola in acciaio inox e alluminio caratterizzata da linee decise ed essenziali, mix tra tecnologia e modernismo per durare nel tempo; Kubo , pergolato in alluminio dal design contemporaneo essenziale e minimalista, stabile ed elegante, compatto e dalle linee pulite;

, pergolato in alluminio dal design contemporaneo essenziale e minimalista, stabile ed elegante, compatto e dalle linee pulite; Exil , minimalista, elegante e pulita, pergola autoportante in alluminio versatile e funzionale; • B-Space, pergola che amplia la concezione di spazio in architettura per un dialogo tra esterno e interno, in alluminio ancorata alla parete;

, minimalista, elegante e pulita, pergola autoportante in alluminio versatile e funzionale; • B-Space, pergola che amplia la concezione di spazio in architettura per un dialogo tra esterno e interno, in alluminio ancorata alla parete; Pergotenda® 100 , in legno autoportante, calda e accogliente capace di adattarsi a tutti gli stili dal classico al minimalista;

, in legno autoportante, calda e accogliente capace di adattarsi a tutti gli stili dal classico al minimalista; Pergotenda® 120 , in legno e alluminio a doppia falda, per uno stile tradizionale e romantico;

, in legno e alluminio a doppia falda, per uno stile tradizionale e romantico; Pergotenda® 45 , classicismo intramontabile per una pergola addossata in legno, dal design elegante;

, classicismo intramontabile per una pergola addossata in legno, dal design elegante; Pergotenda® 60 , dalle linee eleganti e romantiche, decisamente riconoscibili;

, dalle linee eleganti e romantiche, decisamente riconoscibili; Arko , copertura elegante per una veranda in legno senza pilastri, dalle linee armoniche e sinuose;

, copertura elegante per una veranda in legno senza pilastri, dalle linee armoniche e sinuose; Twin , pergola addossata in legno, dal design contemporaneo, in versione piana oppure inclinata;

, pergola addossata in legno, dal design contemporaneo, in versione piana oppure inclinata; Impact, copertura per pergolato brevettato da Corradi, caratterizzato da un telo retrattile a impacchettamento impermeabile in tessuto Eclissi, sostenuto da tubi in alluminio, con apposite guide, dal grande effetto scenografico.

Dove acquistare l’arredo per terrazzo e giardino