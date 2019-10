Open Days Prezioso Casa

Redazione - 02 febbraio 2018

Cronaca di un successo annunciato

Come ogni anno oramai, anche il 2018 si è aperto per Prezioso Casa con un grande evento, dedicato a chi ama la casa e desidera arredarla al meglio e farne un ambiente bello e confortevole, in cui trascorrere i momenti preziosi della propria vita. Il 20 e 21 gennaio scorsi hanno avuto luogo infatti gli Open Days, due giornate pensate per avvicinare i consumatori alla grande offerta di arredi e complementi di Prezioso Casa.



Un evento esclusivo, ricco di promozioni e iniziative, che ha visto una grande affluenza di pubblico (oltre 3500 presenze) sia dall’area vesuviana e salernitana che dal basso Lazio. Per l'occasione, durante le due giornate grazie ben 5 radio - Radio Marte, Radio Punto Nuovo e le 3 radio del gruppo Kiss Kiss - hanno trasferito le proprie postazioni in negozio, creando un contatto diretto col pubblico.



Prezioso Casa si è anche trasformato per l’occasione nella scenografia di un casting TV: per la trasmissione “Corso di sopravvivenza per promessi sposi”, prossimamente in onda su tv2000, un centinaio di giovani coppie si sono raccontate davanti alle telecamere. Un modo nuovo e divertente di passare una giornata in compagnia della propria dolce metà e l’occasione imperdibile di essere accompagnati alla scoperta delle più attuali soluzioni di arredo da un consulente professionista del settore, disponibile a fornirci un progetto ad hoc e rispondente alle più personali esigenze.

Le promozioni firmate Prezioso Casa

Un grande successo di pubblico gli Open Days, due giornate a ingresso libero, per toccare con mano le migliori soluzioni di arredo casa, i mobili dei brand preferiti, le proposte che solitamente guardiamo attraverso lo schermo di un tablet o in TV o che ci immaginiamo quando ce ne parlano amici e conoscenti.



Chi di noi non sogna di allestire una cucina attrezzata e funzionale, in cui cimentarsi ai fornelli per organizzare una cena fra amici? Chi non desidererebbe arredare il living con una capiente parete attrezzata o imbottiti nei colori di tendenza? Durante l’evento organizzato da Prezioso Casa, i visitatori dello showroom hanno potuto usufruire delle promozioni esclusive pensate per l’occasione e acquistare l’arredamento ai prezzi più bassi dell’anno. Perché dovere rinunciare a design e qualità nell’arredamento, che non solo deve essere di piacevole estetica, ma in grado di accompagnarci negli anni senza deludere le nostre aspettative? Un team di arredatori esperti lavorano in negozio, disponibili a sopralluoghi a casa dei clienti per il rilievo misure e per studiare insieme a noi la soluzione migliore per le esigenze di ciascuno. Quello che meritiamo, Prezioso Casa ci offre la possibilità di averlo!

Tante proposte nelle due nuove aree dello showroom