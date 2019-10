Industrial & Shabby Chic, progetta ambienti suggestivi con Prezioso Casa

Redazione - 14 marzo 2018

Prezioso Industry, arredi e suggestioni

Shabby chic e Industrial: due stili che continuano a primeggiare fra le tendenze dell’arredamento. Sono accomunati da un fascino unico e suggestivo, che ben si presta a creare ambienti contemporanei, capaci di strizzare però l’occhio anche al passato. Lo scoprirete visitando gli spazi espositivi di Prezioso Casa, il centro di arredamenti numero uno in Europa, che ha arricchito la propria offerta inaugurando la nuova linea Prezioso Industry: soluzioni trasversali che spaziano dai divani in tessuto o in pelle vintage alle librerie in legno, dagli arredi per la zona notte alle credenze per la cucina, dai tavoli per il salotto a numerosi accessori che sembrano rafforzare idealmente il legame fra lo stile industriale e lo stile shabby chic.

Mix di stili per un ambiente eclettico

Lo stile shabby, come spiega il termine stesso, è caratterizzato da mobili e complementi dall’aspetto retrò, romanticamente vissuti. Il legno è principe indiscusso, le nuance sono chiare e delicate. Le atmosfere portano il pensiero indietro nel tempo, ai vecchi casali di campagna, ai paesaggi provenzali e alla vita bucolica. Lo stile industrial si ispira invece ai loft newyorkesi e ai capannoni industriali; si è affermato in America negli anni Ottanta, ovvero nel periodo in cui numerosi spazi dismessi che a inizio ‘900 ospitavano fabbriche, ma anche uffici e centri direzionali, sono stati recuperati e trasformati, appunto, in loft, grandi abitazioni private prive di pareti divisorie.

Anche l’Industrial Style ha come protagonista il legno, declinato però secondo tonalità più scure e spesso affiancato dal metallo e dalla pelle; l’impronta della fabbrica è reperibile in numerosi elementi, come le tubature a vista e i pezzi di arredo, robusti e funzionali, dalle linee pulite e dalle geometrie essenziali ed eleganti. Lo stile Shabby chic e quello industriale



Entrambi gli stili, però, sono talmente caratterizzanti e caratterizzati che potrebbero risultare eccessivi. La soluzione per non rinunciare e al contempo smorzare l’effetto total va ricercata nella contaminazione. Dall’incontro fra lo Shabby chic e l’Industrial Style nasce un’estetica che conserva il fascino del vissuto, lascia emergere la traccia del design moderno e allo stesso tempo consente la massima personalizzazione e libertà creativa in casa. Ciò si traduce nella definizione di scenografie domestiche davvero uniche.

Progettare all'insegna della personalizzazione

La linea Prezioso Industry di Prezioso Casa include non solo proposte Industrial style, ma anche elementi chiaramente inquadrabili nello stile Shabby chic, così come mobili e complementi caratterizzati da un’immagine più moderna, in alcuni casi minimalista. Da sempre Prezioso Casa attribuisce grande importanza alla personalizzazione e mira a garantire ai clienti un’offerta molto vasta, che possa tradursi in ambientazioni davvero uniche. Con l’aiuto dei consulenti Prezioso Casa, chiunque è libero di creare accostamenti ad hoc per la propria casa, sperimentare, cercare un’armonia visiva che vada oltre la moda e rispecchi i gusti individuali.

Prezioso Industry, per una casa tutta da vivere

Il catalogo Prezioso Industry stupisce per la sua ricchezza e la sua versatilità: fra l’altro comprende letti con testata capitonnè, poltrone con rivestimenti in pelle, comò e comodini in legno massiccio e spesso connotati da forme insolite, librerie componibili, armadi con o senza ante, tavolini bassi di varie dimensioni e in alcuni casi realizzati con legno di recupero, sgabelli, panche da sistemare ai piedi del letto, madie di design, lampade da terra in metallo, tessili e un’infinita serie di accessori originali e di gran gusto.



Tutte le proposte hanno un’allure quasi poetica, sembrano condurre in un affascinante mondo senza tempo, o meglio dove il tempo è risultato del perfetto intreccio fra passato e presente. Mobili apparentemente consunti ma in realtà curati in ogni dettaglio, mix&match di materiali e finiture materiche, oggetti che sembrano raccontare storie antiche: lo stile di ieri incontra la funzionalità moderna per creare atmosfere calde, accoglienti, quasi da sogno. E la casa diventa, più che mai, un prezioso rifugio tutto da vivere.

Prezioso Casa area Shabby Industrial