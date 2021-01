Dall’idea al progetto cucina con Prezioso Casa

Redazione - 18 marzo 2019

Arreda la tua cucina da Prezioso Casa

Spazi domestici da vivere con la preziosa compagnia delle persone care, non più concepiti a sé stanti ma pienamente integrati nella zona giorno di cui a volte diventano addirittura il cuore: sono queste le cucine oggi più richieste e desiderate oggi. Per progettarle a misura delle nostre personali esigenze ci viene in aiuto lo staff esperto di Prezioso Casa, uno dei maggiori centri d’arredamento del Sud Italia. Nello spazio espositivo di 11mila mq, potrete trovare la più grande esposizione di mobili cucina della regione Campania, con oltre 50 modelli in mostra, di cui la metà firmati Veneta Cucine.

Veneta Cucine, ambienti da vivere tra estetica e funzionalità

Allestimenti coinvolgenti, che consentono alla clientela di toccare con mano la qualità dei mobili di Veneta Cucine, azienda leader del settore, che propone per l’ambiente cucina soluzioni in grado di coniugare estetica e funzionalità, per sfruttare e rendere pienamente fruibile lo spazio. Come nel recente e innovativo sistema Lounge, che con uno zoccolo di altezza ridotta (8cm) recupera prezioso spazio contenitivo interno ai mobili. La cucina diviene così un ambiente più funzionale, accogliente, ma anche elegante, da personalizzare grazie alle diverse possibilità espressive offerte dai materiali e dai loro abbinamenti.



Veneta Cucine propone, fra le nuove finiture, l’abete ossidato accostato al metallo liquido bronzo. Ogni dettaglio nelle cucine Veneta è curato affinché aggiunga valore estetico e funzionale alla composizione, come nel caso di Stepsystem, boiserie di raccordo tra basi e pensili, che oltre a completare la cucina, consente di sfruttare uno spazio altrimenti inutilizzato ed avere sempre a portata di mano oggetti e utensili utili quando si cucina. Si compone di elementi verticali, barre in alluminio e mensole e si può accessoriare con portarotolo e porta bicchieri.

L'area Kitchens di Prezioso Casa

Nello showroom di Prezioso Casa potrete studiare, insieme agli esperti arredatori del negozio disponibili, le composizioni più adatte allo stile della vostra casa, le soluzioni che meglio rispondano alle vostre abitudini d’uso e di vita. Insomma avrete la possibilità di dare forma alla cucina dei vostri sogni: una cucina al passo coi tempi sia dal punto di vita tecnologico che nell’estetica.



Accanto alle proposte di Veneta Cucine, Prezioso Casa seleziona per voi i migliori brand del settore , tra cui Stosa, Copat e Marchi Cucine, per accontentare le più diverse esigenze in fatto di gusto, con occhio sempre attento alla qualità di materiali e lavorazioni.



Ogni mese, poi, in negozio potrete approfittare di speciali promozioni sull’area Kitchens. Un esempio? Questo mese, acquistando una cucina Veneta o Stosa, in omaggio potete scegliere fra un TV piatto 49” Samsung, una lavatrice o un’asciugatrice. Ma affrettatevi: la promo è riservata ai primi 50 acquisti!

Con la realtà virtuale interattiva entra nella tua nuova casa