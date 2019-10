Progetta i tuoi spazi outdoor con Prezioso Casa

Redazione - 24 giugno 2018

Balcone, terrazzo, giardino: progetti personalizzati per vivere l’outdoor

La bella stagione è arrivata e, in attesa delle meritate vacanze, possiamo nel frattempo ritagliarci piacevoli momenti da trascorrere all’aperto la sera o durante il fine settimana. Cosa c’è di meglio in estate che rilassarci in solitudine o condividere momenti di convivialità sui nostri balconi e terrazzi, oppure in giardino? Scegliendo i giusti pezzi di arredo, aggiungendovi qualche complemento e abbellendolo con piante fiorite, il nostro outdoor si trasformerà in un’isola di pace accogliente e funzionale , in cui ritemprarsi a fine giornata o accogliere volentieri gli amici per una grigliata.



Se avete la fortuna di possedere un giardino, potrete allestire un vero e proprio salotto outdoor, con le collezioni di divani, poltrone e pouf coordinati, così come scegliere comodi lettini per prendere il sole e regalarvi una pausa di relax a bordo piscina. Ma anche attrezzare un’area dining: i tavoli da pranzo realizzati dalle aziende del settore con i più innovativi materiali studiati per resistere agli agenti esterni e le sedie coordinate fisse o pieghevoli, per riporle facilmente durante l’inverno quando non sono utilizzate, non hanno nulla da invidiare agli arredi per interni. La ricerca sulla qualità dei materiali e sul design negli ultimi anni si evolve costantemente per mettere a punto prodotti resistenti, durevoli, comodi da vivere e belli da vedere. Prezioso Casa propone nella sua esposizione un’area dedicata al Garden, in cui i visitatori hanno ampia scelta fra divani e poltrone, tavoli e sedie, complementi, gazebo e pergotende , per progettare a 360 gradi i propri spazi verdi. I brand italiani e internazionali proposti, tra cui figurano Corradi, Varaschin, Emu, Vondom, e Manutti, sono selezionati con estrema cura, per offrire alla clientela l’eccellenza del design e la garanzia della qualità. In foto la collezione River di Manutti, una delle proposte per l’outdoor che potrete acquistare da Prezioso Casa. Un angolo di relax composto da morbidi e accoglienti imbottiti, dalle linee sinuose in armonia con la natura circostante. La struttura bassa e le sedute profonde rendono particolarmente comodi i divani e le poltrone a sdraio della linea River.

Come creare spazi vivibili all’aperto

Per vivere al meglio l’outdoor e per renderlo bello e confortevole, le aziende del settore hanno studiato soluzioni e arredi capaci di farne quasi un prolungamento dell’ambiente domestico . Grazie pergotende, pergole bioclimatiche e vele ombreggianti, è possibile progettare spazi riparati dal sole , da attrezzare poi con tavoli e sedie, divani e lettini per rilassarsi al fresco. Grazie agli esperti di Prezioso Casa potrete scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze tra i prodotti firmati Corradi, brand che coniuga tecnologia innovativa, materiali di eccellente qualità e design made in Italy per trasformare ogni spazio esterno in un ambiente ricercato, da personalizzare nel dettaglio. Pergotenda® è un sistema brevettato di copertura scorrevole, disponibile in differenti varianti: in legno o in alluminio, da ancorare a parete oppure auto portante, da installare in piano o inclinato, aperto sui lati ma anche chiuso con apposite vetrate scorrevoli. Sono davvero molteplici le soluzioni progettuali possibili per vivere l’outdoor in tutte le stagioni. insieme allo staff di Prezioso Casa potrete realizzare il progetto che meglio risponda alle vostre necessità. In foto il modello Pergotenda® 45, dedicato agli amanti del legno e facilmente inseribile in differenti contesti architettonici.

Mobili da giardino, qualche consiglio per fare la scelta giusta

I mobili che arrederanno i vostri spazi outdoor vi accompagneranno negli anni; per questo non lesinate sulla qualità e affidatevi a negozi qualificati per portare a termine i vostri acquisti. Da Mobili Prezioso avrete a disposizione uno staff di arredatori che sapranno guidarvi rispondendo a ogni dubbio o domanda e dandovi utili consigli . Eccone intanto qualcuno, da tenere presente per fare le scelte migliori . Proprio come per i locali interni, anche per arredare un living all’aperto senza commettere errori il primo passo consiste nel strong>prendere le misure degli spazi a disposizione. Sapremo così se orientarci su imbottiti maxi oppure preferire divanetti dalle dimensioni più contenute (da 120-150 cm) a profondità ridotta (70-65 cm d esempio). In ogni caso, per consentire movimenti agevoli, prevedete di lasciare almeno 40 cm di spazio fra divani e poltrone almeno 50 cm fra imbottiti e un eventuale tavolino da abbinarvi. Se possedete un balcone di dimensioni non generose nessuna paura: esistono in commercio comode sedute pieghevoli da riporre se inutilizzate o pratici arredi In&Out che potete utilizzare sia in casa che all’aperto. In foto tre proposte suggestive nel design e caratterizzanti nei colori, perfette per regalare un tocco di stile e fascino anche a terrazzini o balconi. Sono firmate Emu, azienda specializzata nell’arredo outdoor di qualità e tra i brand in mostra nell’area Garden di Prezioso Casa . Ecco l’ironica e originalissima collezione Re-Trouvé, firmata dalla designer Patricia Urquiola, che include sedia, poltroncina, pouf e tavolo tondo. E ancora la pratica sdraio pieghevole Bahama, realizzata nel tessuto tecnico EMU-Tex, robusto e resistente ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, all’umidità e agli sbalzi di temperatura. Per finire con il dondolo Cool-là, un nido accogliente con struttura in tubolare di acciaio e parasole è in tessuto tridimensionale, utilizzato anhe per la copertura del cuscino imbottito. Grazie all’utilizzo di cime Dynema, il dondolio del sedile è garantito per durare a lungo.

Come scegliere i materiali migliori per l’arredo esterno: i consigli di Prezioso casa