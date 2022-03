Catas Quality Award: qualità, sicurezza e provenienza dei mobili made in Italy

Cos'è la certificazione di prodotto Catas Quality Award

Catas Quality Award (CQA), a cui è stato recentemente dedicato un sito destinato ai consumatori finali, è un marchio di Catas, una delle maggiori realtà per quanto riguarda le certificazioni e i test nel campo del legno e dell’arredo. In particolare, si tratta di certificazioni che si riferiscono a una specifica e completa produzione, sulla base di programmi annuali di controlli sistematici e periodici che attestino la conformità a specifici requisiti nel tempo, offrendo, così, al cliente una certezza sull’effettiva validità del prodotto. Nello specifico, le certificazioni assegnate da Catas riguardano:

I mobili Made in Italy by Catas

Le certificazioni sulla bassa emissione di formaldeide

La formaldeide è un gas incolore molto volatile, usato frequentemente nel settore legno e arredo sotto forma di resina per la sua azione preservante, di grande efficacia contro muffe e aggressioni biologiche. Tuttavia, in caso di lunghe esposizioni, è considerata una sostanza nociva per la salute dell’uomo, poiché, vista la sua grande volatilità, è in grado di penetrare nei polmoni, con effetti a breve e lungo termine sull’apparato respiratorio. Il Catas Quality Award, a seguito di controlli semestrali e analisi di laboratorio, certifica al consumatore che i prodotti acquistati rispettino i limiti imposti dalle norme europee e internazionali vigenti, assicurando, quindi, la non pericolosità per la salute.