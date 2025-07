Cersaie 2025, a settembre appuntamento con rivestimenti e arredo bagno

Piatrelle pavimenti e rivestimenti: le novità attese

Le nuove collezioni di pavimenti e rivestimenti vedono il gres porcellanato come materiale protagonista e in continua evoluzione.



Le piastrelle si fanno sempre più sofisticate, con formati che spaziano dalle grandi lastre ultrasottili a moduli più piccoli, arricchiti da decorazioni raffinate e superfici tridimensionali. Le finiture si moltiplicano, mostrando texture realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, pronte a creare giochi di luce e profondità. L’obiettivo è quello di offrire massima libertà creativa e progettuale.



La tecnologia fa il resto, consentendo lavorazioni sempre più avanzate che imitano con grande realismo i materiali naturali. Potrai ammirare la riproduzione fedele di marmi dalle venature uniche e pietre scolpite dal tempo, ma anche mattonelle che richiamano il legno e il cemento. I colori si ispirano al mondo della natura con tonalità pastello; non mancano proposte in colori intensi e materici.



I migliori produttori offrono la certezza di materiali durevoli ed ecocompatibili, realizzati con un ciclo produttivo attento all’ambiente.



Casalgrande Padana in occasione di Cersaie 2025 presenta l'ampliamento delle collezioni Concept e Lithos introducendo nuovi decori e formati. Un sistema ceramico sempre più in linea con le nuove tendenze.