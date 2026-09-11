Cersaie 2026: date, programma, tendenze e informazioni utili

Arredobagno: quali sono le ultime tendenze

In attesa di conoscere le novità che verranno presentate al Cersaie 2026, possiamo osservare gli orientamenti che stanno già trasformando l’arredobagno.



Il bagno contemporaneo non è più considerato soltanto uno spazio di servizio, ma un ambiente dedicato alla cura personale. Il legno continua a essere protagonista, nei colori caldi e nelle finiture che ne mantengono riconoscibile l’aspetto naturale. Sono sempre attuali il bianco e le tonalità ispirate alla natura, capaci di creare un’atmosfera rilassante e favorire una sensazione di benessere.



I mobili per il bagno evidenziano linee essenziali e volumi visivamente leggeri. Grande attenzione viene riservata alla luce, sia naturale sia artificiale: un progetto ben studiato valorizza materiali e finiture e rende più confortevoli le attività quotidiane. Alla ricerca estetica si affianca la praticità, con superfici facili da pulire e progettate per durare nel tempo.