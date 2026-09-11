Redazione - 11 settembre 202611 settembre 2026
Cersaie 2026: date, programma, tendenze e informazioni utili
Aspettando Cersaie 2026: guida pratica per visitare la fiera di Bologna e aggiornarsi sulle novità e tendenze dell'arredobagno e delle superfici ceramiche.
Redazione - 11 settembre 202611 settembre 2026
Cersaie 2026: date e orari della 43ª edizione
Dal 21 al 25 settembre 2026, gli spazi espositivi di BolognaFiere ospiteranno la 43ª edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.
La manifestazione sarà aperta al pubblico da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, dalle ore 9:00 alle 19:00, e venerdì 25 settembre dalle 9:00 alle 17:00.
Cersaie riunisce aziende italiane e internazionali specializzate nelle superfici ceramiche, pavimenti e rivestimenti, e nell’arredo bagno, con proposte innovative che trovano applicazione negli spazi outdoor.
La fiera più attesa del settore consente a progettisti, operatori del settore e appassionati di scoprire le novità del mercato e conoscere i cambiamenti che interessano il modo di progettare e vivere gli ambienti.
Registrati on-line sul sito del Cersaie per ottenere il biglietto gratuito
Per accedere a Cersaie 2026 occorre avere un biglietto personale, disponibile gratuitamente e valido per tutti e cinque i giorni della manifestazione. Il biglietto gratuito deve essere richiesto online prima della visita, poiché non sarà possibile registrarsi direttamente a BolognaFiere. Chi ha già completato la registrazione potrà scaricarlo dalla propria area personale.
Per pianificare al meglio il percorso tra i padiglioni è disponibile anche l’app ufficiale di Cersaie. Potrai consultare il catalogo degli espositori e salvare in una lista i preferiti, restando sempre aggiornato su convegni, mostre ed eventi.
Cersaie 2026: un calendario ricco di appuntamenti
Cersaie 2026 propone cinque giornate di incontri dedicate all’architettura, al design, alla ceramica e all’evoluzione dell’abitare.
- La giornata inaugurale comprende il convegno “Energia sostenibile per la competitività”, in programma lunedì 21 settembre alle 11:00, e prosegue alle 14:30 con l’inaugurazione dell’installazione Everywhere – Unexpected Landscapes, progettata dagli architetti Dario Curatolo e Angelo Dall’Aglio.
- Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figura la lectio magistralis dell’architetto cileno Alejandro Aravena, prevista giovedì 24 settembre alle 10:30 nell’Europauditorium del Palazzo dei Congressi. Nello stesso giorno, alle 14:30, interverrà l’architetta statunitense Annabelle Selldorf.
- Venerdì 25 settembre sarà invece la volta del designer Francesco Faccin con una “Lezione alla Rovescia”. I Café della Stampa affronteranno argomenti legati alla materia, al benessere domestico, all’ospitalità e ai nuovi modi di progettare gli spazi.
Nella Città della Posa, al padiglione 19, sono previste dimostrazioni e seminari tecnici dedicati alla posa e alla manutenzione delle superfici ceramiche.
Cersaie Disegna la tua Casa: consigli gratuiti per ristrutturare
Giovedì 24 e venerdì 25 settembre, tra i padiglioni 29 e 30 di BolognaFiere, torna Cersaie Disegna la tua Casa, l’iniziativa rivolta ai visitatori privati che stanno pensando di rinnovare la propria abitazione.
Durante le due giornate sarà possibile confrontarsi gratuitamente con i progettisti messi a disposizione da dodici testate italiane specializzate in interior design. Il colloquio offre l’opportunità di ricevere consigli e valutare possibili soluzioni progettuali. Questa possibilità avvicina i consumatori al mondo della progettazione e consente di sottoporre i propri dubbi direttamente ai professionisti del settore.
Per evitare attese e avere la certezza di poter svolgere la consulenza, è consigliabile prenotare l’incontro contattando in anticipo una delle testate partecipanti, indicate nella pagina ufficiale di Cersaie Disegna la tua Casa.
Arredobagno: quali sono le ultime tendenze
In attesa di conoscere le novità che verranno presentate al Cersaie 2026, possiamo osservare gli orientamenti che stanno già trasformando l’arredobagno.
Il bagno contemporaneo non è più considerato soltanto uno spazio di servizio, ma un ambiente dedicato alla cura personale. Il legno continua a essere protagonista, nei colori caldi e nelle finiture che ne mantengono riconoscibile l’aspetto naturale. Sono sempre attuali il bianco e le tonalità ispirate alla natura, capaci di creare un’atmosfera rilassante e favorire una sensazione di benessere.
I mobili per il bagno evidenziano linee essenziali e volumi visivamente leggeri. Grande attenzione viene riservata alla luce, sia naturale sia artificiale: un progetto ben studiato valorizza materiali e finiture e rende più confortevoli le attività quotidiane. Alla ricerca estetica si affianca la praticità, con superfici facili da pulire e progettate per durare nel tempo.
Pavimenti e rivestimenti: il gres porcellanato è protagonista
Le collezioni in gres porcellanato offrono una varietà sempre più ampia di formati, finiture e decorazioni per rivestire pavimenti e pareti. Alle grandi lastre, perfette per ottenere superfici continue con un numero ridotto di fughe, si affiancano mattonelle in differenti dimensioni, anche con lavorazione in rilievo per aggiungere dinamismo a livello ottico.
L’evoluzione delle tecnologie produttive rende più dettagliata la riproduzione dei materiali naturali. Le piastrelle possono richiamare le venature del marmo, le irregolarità della pietra e le trame del legno, ma anche riprodurre l’aspetto del cemento grezzo.
In bagno e in cucina queste finiture consentono di coordinare pavimenti, pareti, paraschizzi e piani di lavoro, mantenendo una precisa continuità estetica. Il gres porcellanato è durevole e riciclabile: gli scarti di produzione possono essere reimpiegati nella realizzazione di nuove piastrelle.
Come arrivare a BolognaFiere, compresi autobus e ingressi
Per raggiungere il Cersaie 2026 in auto, dall’autostrada bisogna utilizzare l’uscita “Bologna Fiera”; dalla tangenziale sono invece indicate le uscite 7, 7 bis e 8. Prima della partenza è possibile consultare i parcheggi con le relative tariffe.
Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere la fiera dal centro con la linea 28 dell’autobus. Dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale sono disponibili le linee 35 e 38. Il quartiere fieristico dispone di sei ingressi: puoi scegliere quello più comodo in base al mezzo utilizzato e ai padiglioni che desideri visitare.
- Ingresso Nord: Via Ondina Valla, 40127 Bologna (BO)
- Ingresso Nord-Ovest Calzoni: Via Alfredo Calzoni, 40128 Bologna (BO)
- Ingresso Ovest Costituzione: Piazza della Costituzione 4b, 40128 Bologna (BO)
- Ingresso Est Michelino: Via Michelino, 40127 Bologna (BO)
- Ingresso Sud Aldo Moro: Viale Aldo Moro, 40128 Bologna (BO)
- Ingresso Sud-Est P4: Viale della Fiera 20, 40128 Bologna (BO)