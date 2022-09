In mostra al Cersaie di Bologna le novità della ceramica e dell'arredobagno

Durante il primo giorno della 39° edizione di Cersaie, lunedì 26 settembre , avrà luogo alle ore 18.00 presso Palazzo dei Congressi di Bologna, la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy , l’incontro realizzato in collaborazione con MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ) e con ITA Italian Trade Agency per delineare l’andamento attuale e le prospettive future del settore ceramico.

Appuntamento in fiera a Bologna con l'edizione 2022 del Cersaie, Il Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e dell'Arredobagno . Protagonisti della manifestazione tutte le novità relative a pavimenti e rivestimenti , alle ceramiche , all'arredo della sala da bagno .

Il programma del prossimo Cersaie

Ricco il programma della 39° edizione di Cersaie, che offrirà tanti appuntamenti, nel segno della internazionalità, della formazione e dell'informazione di qualità. Potremo assistere a convegni, conferenze stampa istituzionali, appuntamenti di architettura e di interior design, i seminari tecnico - divulgativi per gli operatori del settore. Grande fiducia e aspettative, confermate dai 15 padiglioni fieristici interamente occupati e dai circa 600 espositori italiani ed esteri presenti in fiera.

Per facilitare le relazioni fra espositori e visitatori sarà attivato, come lo scorso anno, il Cersaie Digital, on line per tre settimane, dal 19 settembre al 7 ottobre. Una piattaforma digitale dove incontrarsi e fare business, che consentirà di visualizzare il catalogo online, di scoprire in anteprima i nuovi prodotti presentati in fera, di visitare la fiera grazie alla mappa 3D, di seguire gli eventi in streaming, di pianificare la propria visita individuando i partner di interesse e fissando appuntamenti.

In foto una delle novità che vedremo allo stand di Ceramiche Del Conca. Si tratta della collezione, piastrelle in gres dall'estetica sofisticata e contemporanea, disponibili in vari formati per l'indoor e l'outdoor.