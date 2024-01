Guida pratica per organizzare l'interno dell'armadio

Redazione - 18 dicembre 2023

Le dotazioni interne di serie di un armadio

Bello, l’armadio lo deve essere, e in linea con lo stile della camera da letto. Ma, soprattutto deve essere funzionale e qui interviene la sua organizzazione interna, grazie agli accessori giusti, con attrezzature di vario genere per avere tutto sotto controllo e in pieno ordine il proprio guardaroba.

La dotazione interna di serie di un armadio è costituita in genere da: tubi appendiabiti , in numero variabile però a seconda delle dimensioni del mobile, di solito due, uno per la parte superiore e uno per quella inferiore. Equipaggiati con le relative grucce , permettono di appendere i capi da non piegare, dai cappotti, ai vestiti lunghi, alle giacche, alle camicie;

L'armadio su misura con maniglia incavata Ellevi by Officinadesign Lema è un mix di estetica ed efficienza, con tante possibilità di attrezzature interne per razionalizzare, personalizzandolo, lo spazio dell'armadio.

I ripiani e i divisori per l'interno dell'armadio

Un guardaroba ordinato nasce da una struttura specifica all’interno dell’armadio.

E ha bisogno di ripiani e divisori per gestire in modo intelligente gli spazi e trovare i vari capi di abbigliamento senza creare confusione e perdere tempo.

Sono insomma pratici organizer che, posizionati in modo sia orizzontale sia verticale, hanno se vogliamo una loro “vita”, nel senso che possono essere aggiunti o eliminati a seconda delle necessità, magari per creare aree di diversa altezza in cui appendere ad esempio abiti lunghi prima non presenti o realizzare mensole per riporre i maglioni o le t-shirt, da recuperare immediatamente.

Nessuna regola per la loro quantità, ma solo la possibilità di rendere più efficiente e ordinatissimo il nostro armadio.

Da ricordare poi che sia i ripiani sia i divisori possono essere anche in materiali e tinte diversi dal resto dell’armadio, un valore aggiunto per renderlo ancora più creativo e personale.

Il modello di armadio modulare Storage Porro, con l’anta piana battente, è concepito con separatori interni già presenti, con il fianco che non è una “barriera” ma diventa elemento portante della struttura e di supporto agli elementi orizzontali: un ordine davvero da lode.

Cassettiere e porta camicie

Assolutamente indispensabile, per l’ordine interno dell’armadio, è la cassettiera integrata, utilissima per conservare bene biancheria intima, calzini o accessori.

Di cassettiere interne ce sono di tante tipologie, con il numero di cassetti che dipende naturalmente dalla quantità di indumenti da riporre (si parte da un minimo di due e si può arrivare a modelli con 12-15 cassetti).

Come altre parti dell’attrezzatura, anche questi elementi possono riprendere il materiale o il colore dell’armadio, ma ce ne sono alcune con i frontali in vetro, colorati o fantasia, e posizionate a varia altezza.

Un suggerimento è tenere i capi di uso quotidiano nelle zone superiori, per maggiore praticità.

Le cassettiere, assieme ai porta camicie, appositi scomparti in cui ospitare appunto camicie e camicette ma anche t-shirt o bluse in base allo stile e alle cromie, senza mescolarli con altri pezzi di abbigliamento, sono accessori essenziali per avere il controllo assoluto dell’organizzazione interna nell’armadio. Come l’armadio Terminale Tomasella, provvisto di un vano a giorno laterale che può essere completamente rifinito e attrezzato su misura secondo le proprie esigenze con mensole, specchiera, appendiabiti e l’immancabile cassettiera interna.

La scarpiera fondamentale per l'organizzazione interna dell'armadio

Per chi è un/una appassionato/a di calzature, l’organizzazione interna di un armadio ha assoluta necessità di una specifica scarpiera.

I vantaggi sono diversi: non si lasciano le scarpe in giro;

si sa esattamente dove sono;

possono essere scelte semplicemente… aprendo la porta dell’armadio. La scarpiera nell’armadio può occupare tutta una colonna, dal basso verso l’alto, oppure soltanto la parte bassa di un vano in cui sopra ci sono i vestiti. Inoltre, può essere costituita da semplici mensole o da scaffali inclinati appositi per contenere le scarpe.

Tra i consigli: mettere le calzature di uso quotidiano nella parte centrale, ben visibile, e organizzarle in base al colore, sopra quelle chiare, sotto le scure, considerando inoltre diverse dimensioni tra un ripiano e l’altro, per riporre bene anche stivali o stivaletti. Da ricodare poi che le scarpe da ginnastica vanno nella parte inferiore.

Sviluppa soluzioni personalizzate l'armadio anta battente Alfa Novamobili, a incasso, a muro, a incasso, angolare, tra cui la colonna scarpiera integrata tagliata su misura per una particolare nicchia.

Illuminazione interna e specchio