Gli armadi utility di Moretti Compact Giorno/Notte organizzano lo spazio in contesti differenti

Redazione - 12 dicembre 2023

Un armadio, tanti utilizzi

Gli armadi rappresentano una risorsa sorprendente e polivalente per l'organizzazione degli spazi domestici. Spesso associati alla camera da letto, questi elementi di arredo possono in realtà svolgere ruoli cruciali in diverse aree della casa. La loro versatilità si estende ben oltre il classico guardaroba, adattandosi con flessibilità ai bisogni di ogni ambiente.

La collezione di armadi Moretti Compact Giorno/Notte coniuga comfort, estetica e qualità e si declina in una serie di proposte dalla spiccata personalità, in grado di valorizzare al meglio ogni ambiente e di offrire grande capacità di contenimento. Il design moderno, le finiture attuali, l'uso di materiali di qualità, i dettagli esclusivi fanno di questi armadi, componibili in base alle più personali esigenze, elementi di arredo per contesti abitativi contemporanei.



In foto armadio utility con anta battente della linea Zenith, la cui generosa capienza si presta ad ospitare vestiti e oggetti, mentre il vano centrale a giorno, che alleggerisce visivamente la composizione, si può attrezzare con mensole e barre appendiabiti. Una proposta ideale non solo per la camera da letto ma anche per l'ingresso, a cui aggiunge valore estetico e funzionale. Regalano eleganza e stile all'ambiente in cui è inserito le sue finiture, che vedono abbinate le texture dei pannelli in laccato opaco e in essenza rigatino.

Dove collocare in casa un armadio utility

Nel catalogo di Moretti Compact Giorno/Notte la progettualità degli armadi esprime al massimo le sue potenzialità. I moduli contenitivi disegnano nuove funzioni e nuovi spazi e consentono di ordinare e organizzare al meglio vestiti e oggetti. Anche negli ambienti di casa meno sfruttati, come la lavanderia, il corridoio, l'ingresso. Armadio in ingresso: se lo spazio a disposizione ce lo consente potremmo pensare di trasformare l'ingresso di casa in uno spazio super funzionale, grazie ad un pratico e capiente armadio. Al suo interno appenderemo giacche e cappotti, appoggeremo le borse, riporremo le scarpe, nascondendo alla vista tutto ciò che altrimenti creerebbe uno spiacevole disordine. Armadio in corridoio: il corridoio è uno spazio stretto e lungo ma dà comunque modo di essere sfruttato, magari collocandovi un armadio ad ante scorrevoli che evitano ingombro in fase di apertura.



Armadio in lavanderia: chi ha la fortuna di avere in casa uno spazio dedicato interamente alla lavanderia, sa bene che va organizzato in modo pratico e funzionale, senza però rinunciare allo stile. Un armadio aiuterà a contenere i prodotti per il bucato, l'asse da stiro, la biancheria pulita e, con appositi moduli, anche lavatrice e asciugatrice, se non le si vuole tenere alla vista.



Armadio in soggiorno: non di rado l'esigenza di avere moduli destinati al contenimento "invade" anche lo spazio living, soprattutto quando le metrature delle case non sono generose. Scegliendo finiture adatte e componendo l'armadio in modo che vi si inserisca armoniosamente, perché non decidere dunque di collocarlo in soggiorno?



La notevole capacità contenitiva fornita dai due armadi ad anta battente di Moretti Compact Giorno/Notte consente di riporvi in modo discreto una grande quantità di oggetti, anche nella zona giorno. Alleggerisce la composizione il vano centrate a giorno, attrezzato con mensole e appendiabiti per gli ospiti.

Qualche idea per attrezzare internamente gli armadi utility