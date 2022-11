Alcuni consigli per ridurre i consumi risparmiando sul riscaldamento di casa

Redazione - 04 novembre 2022

Controllare il grado di isolamento di porte e finestre

I costi del riscaldamento durante la stagione invernale possono incidere significativamente sulle spese domestiche. Tuttavia, esistono alcuni semplici accorgimenti da mettere in atto per ridurre le dispersioni di calore e, di conseguenza, risparmiare sulla bolletta. Innanzitutto, è importante verificare che le condizioni degli infissi permettano un adeguato isolamento termico. Sostituire i vecchi infissi con serramenti di ultima generazione a doppi o tripli vetri può infatti portare a ridurre i costi anche del 20%. Nella scelta dei nuovi infissi è bene valutare attentamente, oltre alla tipologia di vetratura, anche il materiale e la geometria dei profili (legno e PVC sono i materiali con il miglior comportamento termoisolante). Inoltre, affinché le prestazioni e la durabilità dei nuovi serramenti siano assicurate, è fondamentale assicurarsi che il montaggio venga eseguito a regola d’arte.

Ventilare casa al momento giusto

Anche durante la stagione fredda una buona ventilazione naturale degli interni è molto importante, poiché consente di ricambiare l’aria viziata, carica di vapore, anidride carbonica e agenti inquinanti, rendendo l’ambiente domestico più sano e confortevole. Tuttavia, un’areazione invernale errata può comportare notevoli dispersioni di calore. Al fine di evitare sprechi energetici, è consigliabile spalancare più finestre per pochi minuti in modo da creare una corrente d’aria. Questo tipo di ventilazione andrebbe ripetuto 2/3 volte al giorno, specialmente in locali come il bagno e la cucina, dove tende a prodursi maggiore umidità. I momenti migliori per arieggiare la casa sono la mattina presto, quando l’impianto di riscaldamento non è ancora in funzione, e la sera, prima di andare a dormire.

Come impostare il termostato

Il termostato è uno strumento che permette di regolare e mantenere costante il calore all’interno di un ambiente, attraverso il controllo dell’accensione e dello spegnimento della caldaia. Una corretta impostazione del termostato può comportare una notevole riduzione dei costi della bolletta del gas. Per risparmiare, è buona norma mantenere il riscaldamento acceso tutto il giorno a una temperatura costante, preferibilmente tra i 18°C e i 21°C, in modo da ridurre l’umidità ed evitare inutili dispersioni di calore. Una caldaia regolata al minimo, infatti, rende molto più di quanto sarebbe in grado di fare lavorando alla massima potenza. L’utilizzo di valvole termostatiche sui termosifoni permette inoltre di impostare per ogni stanza la temperatura più adatta alla destinazione d’uso, incrementando ulteriormente il risparmio.

Effettuare la corretta manutenzione di caldaia e caloriferi

Se si desidera risparmiare sul riscaldamento autonomo, non va sottovalutata l’importanza di una periodica manutenzione della caldaia. Il controllo e la pulizia dell’apparecchio servono infatti a garantirne un funzionamento efficiente e sicuro e a contenere i consumi, con vantaggi sia dal punto di vista economico che in termini di comfort. In genere, la manutenzione deve essere effettuata obbligatoriamente ogni anno. È buona norma, inoltre, verificare regolarmente il corretto funzionamento dei termosifoni quando sono in funzione. La formazione di sacche d’aria nei termosifoni può compromettere significativamente le prestazioni dell’impianto di riscaldamento. Fortunatamente, il procedimento per eliminare l’aria è relativamente semplice: dopo aver spento la caldaia, una volta che i termosifoni si sono raffreddati, è sufficiente ruotare la valvola di sfiato lasciando uscire lentamente un po’ d’acqua, per poi richiuderla.

Isolare l’ambiente con i tessuti

Un migliore isolamento termico dell’ambiente domestico può passare anche attraverso un buon utilizzo dei tessuti d’arredo. Delle tende di buona qualità, ad esempio, possono ridurre gli scambi termici che avvengono tra interno ed esterno attraverso le finestre, contenendo significativamente le perdite di calore. L’efficienza isolante dipende dal tipo di tessuto, dal colore e dal peso, e migliora quanto più le tende sono lunghe e vicine alle vetrate. Anche l’utilizzo di tappeti adeguati può contribuire a mantenere una temperatura confortevole all’interno dell’ambiente domestico. I tappeti a trama fitta, infatti, avendo un tasso di conduzione molto basso, consentono di mantenere la temperatura all’interno degli ambienti, diminuendo le dispersioni di calore attraverso i pavimenti. Oltre a ridurre i consumi grazie alle loro proprietà termiche, i tessuti contribuiscono a rendere l’aspetto degli ambienti più confortevole e accogliente.

Optare per un impianto di riscaldamento a basso consumo