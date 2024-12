Quali norme regolano l'uso del barbecue in condominio

Quali norme regolano l'uso del barbecue in un condominio

La pacifica convivenza in un condominio passa anche rispettando le regole per usare il barbecue.

Alla base di tutto, c’è l’adozione di comportamenti che non provochino disagi o, peggio, danni agli altri condomini.

Questo è fondamentalmente il modo di agire, tenendo conto dell’articolo 844 del codice civile in cui si legge: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Per attivare il barbecue e mangiare le desiderate pietanze grigliate, occhio a eventuali divieti condominiali e a quelli del Comune di appartenenza. Soprattutto in estate, alcune amministrazioni vietano l’accensione di fuochi, per via del rischio incendi: una condizione che non riguarda strettamente il barbecue ma è sempre meglio controllare per evitare di incorrere in sanzioni e multe.