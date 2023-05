Scopri come scegliere una cucina da giardino con i nostri consigli

Redazione - 10 maggio 2023

Come organizzare le cucine da giardino in base allo spazio

Cucinare all’aria aperta è un vero piacere, soprattutto se si può contare su uno dei modelli innovativi di cucine da giardino proposte da diverse aziende: complete, equipaggiate con strumentazioni di alto livello, modulari, spesso con integrati lavello, tavolo, frigo e persino dispensa. Per l’acquisto, però, è essenziale stabilire le dimensioni della cucina outdoor in base allo spazio a disposizione. Considerando che, in base a budget e agli strumenti con cui la si vuole arricchire, i modelli modulari permettono tante possibilità. In ogni caso, secondo gli esperti, la cucina può essere: essenziale e piccola, fino a circa 3/4 metri quadrati, dotata di griglia, piano cottura, lavello;

media, fino a 5 metri quadrati, con la presenza anche di un frigorifero;

grande, oltre i 6 metri quadrati, con tutte le opzioni possibili. Molto più di una cucina ma un vero focolare, con griglia, girarrosto o piastra per cucinare a legna all’aperto, anche per più ospiti: è Patio Palazzetti.

Diverse finiture e rivestimenti per Formalia Outdoor Scavolini, candidata a essere protagonista anche nel terrazzo.

Componibile e versatile, Norma Outdoor Kitchen di Roda è proposta anche con un carrello BBQ in alternativa al classico piano cottura.

Quali sono i materiali migliori per le cucine da giardino

Il bello delle cucine da esterno di oggi è che non sono più pensate solo in muratura, come un tempo, fisse e usabili unicamente in quella certa zona dello spazio aperto. Sono infatti strumenti in movimento, da spostare a piacere e vivere al 100%, anche se non si ha un vero giardino ma un terrazzo. L’outdoor ha permesso di realizzare modelli di alta tecnologia, con materiali di ultima generazione, resistenti alle intemperie e all’inquinamento, nonché facili da pulire, e che puntano a soluzioni modulari degli elementi con un occhio al design.

I metalli, come acciaio inox, trattati in modo opportuno, sono i più gettonati, ma si fanno largo cemento, addirittura colorato, e legno in diverse essenze. Hanno fatto la loro comparsa i piani da induzione e i top, superperformanti, sono di frequente in gres porcellanato.

Le linee si presentano lineari, spesso squadrate, e riescono a compattare anche in spazi esigui le attrezzature più all’avanguardia per un cucinare a 5 stelle.

È in un brillante bianco la cucina outdoor Tikal di Talenti: una speciale verniciatura rende resistenti le strutture realizzate in metallo zinco magnesio, acciaio inox ed alluminio.

Gli impianti necessari all'installazione delle cucine da giardino

Un elemento importante da decidere quando si intende dotare il giardino o il terrazzo di una cucina da esterno, è il suo funzionamento e la necessità o meno di avere impianti dedicati alla sua installazione. Bisogna però anche decidere di quale attrezzattura si ha bisogno.

Ad esempio: per avere elementi indipendenti e maggiore praticità (sono facili da usare), i modelli con integrato il barbecue a gas sono i più gettonati;

per chi non intende rinunciare alle classiche grigliate, bruciacchiate… e no, non mancano anche cucine con bracieri a carbone;

, bruciacchiate… e no, non mancano anche cucine con ; per chi può collegarsi con la rete elettrica, concependo anche un impianto da esterno, la scelta è quella verso una cucina elettrica a induzione. Da ricordare che in questo caso può essere necessario potenziare il sistema elettrico domestico. ÀTRIA Abimis è in acciaio Inox AISI 304, materiale antibatterico e biologicamente neutro, che non rilascia alcuna sostanza sugli alimenti, resiste alla corrosione, agli urti, all’umidità e alle alte temperature, ed è riciclabile al 100%. è in acciaio Inox AISI 304, materiale antibatterico e biologicamente neutro, che non rilascia alcuna sostanza sugli alimenti, resiste alla corrosione, agli urti, all’umidità e alle alte temperature, ed è riciclabile al 100%.

Stile e personalizzazione per le cucine da giardino