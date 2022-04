Cucinare con il barbecue, i consigli sempre utili

Dove posizionare il barbecue

Per la riuscita di una buona grigliata la scelta di un barbecue adatto alle nostre esigenze e agli spazi di cui disponiamo è fondamentale. La soluzione più tradizionalista è il braciere in muratura, a legna o a carbonella, ma non tutti dispongono di un giardino o di un ampio terrazzo in cui collocarlo. Molte sono le alternative: modelli di dimensioni più contenute, che sostituiscono la legna con il gas o l'elettricità, risultando più facili da utilizzare, sono perfetti per spazi ridotti quali i balconi di un condomino o da portare in macchina per una gita fuori porta. È bene ricordare, inoltre, di collocare sempre il barbecue lontano da zone con vegetazione, posizionandolo su un appoggio idoneo e stabile, preferibilmente in muratura.