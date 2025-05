Barbecue per legna e carbonella, per gustose grigliate all'aperto

Installazione barbecue in muratura: cosa dice la legge

Rientra nell’ambito dell'edilizia libera l'installazione di un barbecue in muratura, il che significa che non è necessario richiedere autorizzazioni al Comune.

È importante però osservare alcune regole se non si vive in un contesto isolato. Il fumo deve essere tollerabile per i vicini, in caso contrario gli stessi possono chiedere al giudice la rimozione del bbq. La legge prevede una distanza di 3 metri dal confine.

Nei contesti condominiali non è consentito invitare il vicino a chiudere le finestre: il prodotto non deve in nessun caso rappresentare un pericolo o un disagio eccessivo per il vicinato.



Kubo.1 di Edilmark ha un design moderno ed essenziale. È costruito con argilla e refrattario ed ha un'armatura in ferro. Funziona con carbonella e legna.