Barbecue portatile: per grigliare ovunque desideri

In quali materiali viene realizzato un barbecue portatile

Quando si sceglie un barbecue portatile è fondamentale considerare la sua resistenza agli urti e alla ruggine. Si dovrebbe optare per un modello con corpo in acciaio inox, il migliore materiale per questo scopo.

Anche per quanto riguarda i bruciatori è meglio privilegiare il suddetto materiale. Le piastre possono essere in acciaio oppure in ghisa.

Verifica attentamente la qualità della saldatura e il serbatoio, poiché il bbq sarà esposto a temperature elevate durante l'utilizzo.



ConoGrill di Focotto è ricavato da un’unica lastra di acciaio Cor-ten e dotato di un braciere alimentabile a legna o a carbonella, in grado di distribuire uniformemente il calore.